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小孩玩手機導致成績下滑？　專家透露：事實可能剛好相反

調查發現，高達9成的青少年都會使用手機，而且對其相當依賴，若想改善沉迷狀況，建議採取循序漸進的方式，才不會引起嚴重衝突。（示意圖／非當事人，黃鵬杰攝）

▲調查發現，高達9成的青少年都會使用手機，而且對其相當依賴，若想改善沉迷狀況，建議採取循序漸進的方式，才不會引起嚴重衝突。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

金車文教基金會2021時針對國高中青少年進行問卷調查，發現高達9成青少年使用手機，超過8成有專屬手機，過半數無法離開手機超過8小時、每日平均使用手機超過3小時。

諮商心理師黃宜靜表示，當孩子過度沉迷手機世界時，千萬不要斷然沒收手機，而是應該循序漸進，例如從一天使用3小時，慢慢縮短成2.5小時，那半小時改做別的事。

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「很多孩子會覺得，大人一定就是要我去念書，如果他不想就會破局。」黃宜靜建議念書只是其中一個選項，如果孩子不想念書，也可以全家一起看影集，或是外出運動等，採用這樣的方法，慢慢讓孩子回到現實生活，也與家人多一些連結。

如果孩子沉迷手機的情形嚴重，尋求專業諮商協助也是一個方法，但黃宜靜認為家長的角色更加關鍵。「父母的穩定性很重要，例如在訓練孩子自律使用手機時，當孩子破壞約定時，是不是能做到情緒平和，而不是破口大罵說『你為什麼總是這樣？』」

黃宜靜說，如果家長情緒失控，就會連帶激怒孩子，進而引發親子衝突，讓孩子更想躲在手機後面，但家長要做穩定情緒，首先要做到「自我覺察」。「簡單來說，就是你要知道自己正在生氣，以及生氣的原因，才能去理解說這些傷人的話只是在宣洩怒氣，並不能幫助孩子。」如果無法平復情緒，起碼能夠選擇離開現場，避免情緒進一步擴展，如此也不會造成親子衝突，甚至激化孩子的情緒導致不理性的行為。

自我覺察能力是可以訓練的，黃宜靜說，就算當時無法「煞車」大發脾氣了，但事後還是能透過反省、回想，慢慢練習自我覺察的能力，讓自己越來越早察覺情緒，遲早有一天就能在當場及時穩定住情緒。

如果親子關係已經被一次次的衝突破壞得傷痕累累，黃宜靜建議要先回到原點，家長要先放下批評、成見，例如不要責備他一直玩手機，而是可以問他在玩什麼遊戲？先從一兩句的交談開始，讓孩子慢慢卸下心防。

「家長一定要有心理準備，這個過程是漫長的，要放慢速度，才能逐漸恢復親子間的溝通，唯有親子關係好，父母才能去了解孩子為何躲在手機後面，再一起協助孩子解決現實生活中的問題。」黃宜靜說。

許多父母認為孩子使用手機的時間過長，才會導致成績下滑，事實上這並非絕對的因果關係。（圖／大學學測，報系資料庫）

▲許多父母認為孩子使用手機的時間過長，才會導致成績下滑，事實上這並非絕對的因果關係。

另外，黃宜靜也認為「成績下滑的原因，不一定是因為使用手機」，有時可能剛好相反，可能是孩子課業跟不上，所以才去使用手機，如果父母能多跟孩子聊聊，或許就能知道真相，再進一步協助孩子克服課業上的困難。

不只如此，修復親子關係也能幫助父母早一步阻止悲劇，近來發生不少青少年輕生的悲劇，若親子關係尚可，應該可以從言談、情緒中察覺蛛絲馬跡，例如是不是常說「為什麼要念書？人生無意義」，或是關在房間裡的時間越來越長，家人若能及早關心、開導，或許就能有不同結局。

諮商心理師陳志恆表示，不少家長因為理解了「重啟連結」的重要，特地學習親子溝通，也透過大量閱讀改善親子關係。「一開始他們是想找到一套能駕馭孩子問題行為的方法；慢慢地發現，只有自己先調整和改變，孩子才會開始改變。」

陳志恆說，這些家長除了學習親子溝通外，還學習關照自己、安頓情緒。因為他們知道，在心平氣和的狀態下，才有可能與孩子展開良性互動。他們不再只是要求孩子改變，而是願意回頭在自己身上做功課，深度探索與理解自己。唯有父母先成長，才有能力帶動孩子一同成長。

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