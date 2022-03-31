基輔、切爾尼戈夫遭密集轟炸　澤倫斯基：不再相信俄減少軍事行動





▲烏克蘭總統澤倫斯基表示，不會再相信俄羅斯對於減少軍事行動的說法。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯日前在談判結束後承諾減少對烏克蘭的部分軍事行動，但美烏雙方在事後表示懷疑態度，認為可能是俄軍趁機重新部署。俄軍接著在30日對基輔市郊和北部大城切爾尼戈夫（Chernihiv）展開密集轟炸，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，不會再相信俄軍的說法。

烏軍近日在基輔發動反攻攻勢，30日更收復北郊城市伊爾平（Irpin），而在基輔和切爾尼戈夫外圍的俄軍也開始後撤，已有衛星圖像和情報顯示，部分俄軍已撤回白俄羅斯境內。然而當晚基輔市郊就遭受猛烈砲擊轟炸，烏軍表示俄軍針對基輔周遭地區的住宅區和民用基礎設施，進行至少30次的轟炸襲擊。

切爾尼戈夫方面，俄軍在過去24小時加強轟炸，城內超過10萬人受困，醫療物資和食物只能再撐一個禮拜就會見底。市長痛斥俄方「減少軍事行動」根本是在說謊，事實上對城市的轟炸力度不減反增，30日當天至少25名平民因砲擊受傷。

先前和談進展雙方取得部分諒解後，俄國克里姆林宮發言人30日表示，最新一輪談判沒有任何進展，俄羅斯隊克里米亞和烏東頓巴斯地區的立場不變。最新消息指出，雙方將會繼續透過視訊進行談判。