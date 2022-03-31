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新人完美carry「公司屎缺」　他細數超神表現驚呆網友

上班族,社畜,主管,上司,公司,接案,。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲公司超級「屎缺」沒人撐過2年，新人神級表現讓全辦公室驚呆。（圖／免費圖庫pakutaso）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在Dcard表示，他目前在一間外商公司工作，外文秘書被大家一致認為是超級屎缺，幾乎沒有人可以撐過2年，直到半年前來了一位超級強人，完美處理好母公司一切任務，還把經常發飆罵人的外籍主管安撫得非常好，讓他感嘆「在屎缺上做得很神是什麼概念」。

原PO表示，他在一間日台合資的公司上班，主要管理權在日本人手上，公司中的外文秘書被辦公室的大家一致認為是超級屎缺，歷任者最快半年、最長一年半就會離職，原因都是當翻譯壓力太大，「日本母公司給的壓力，在台灣的日本人主管給的壓力都有」。

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原PO說，由於歷任秘書很少能扛住壓力，有些人還會打壓力轉嫁給辦公室其他人，導致大家都很害怕接到秘書的內線電話，甚至不喜歡看到秘書，同時大家也非常討厭日本籍主管，直到半年前來了一位30歲出頭的男秘書，打破了大家對這個位置的印象。

原PO解釋，以前的秘書無法與把日本主管處理好，經常逼到主管抓著秘書到某個人旁邊開始念，秘書負責翻譯主管跟大家的對話，「不知道是翻譯內容不對還是怎樣，主管經常念到拍桌，歷任秘書遇到拍桌，沒有一個不掉淚的，只要秘書搞不定主管，辦公室的大家就很累，秘書也很累」。

▲▼辦公室,公司,工作環境,職場。（示意圖／Pixabay）

▲網友表示，「我也好想要有這種同事」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

而新來的男秘書可以讓主管整天都坐在位置上，沒有再出現罵人拍桌的情況，內線電話也都久久一次，還有人從來沒接過他的電話，「就算真的打電話，也只是問幾個問題，之後就沒事了」、「現在就算工作有問題，給秘書介入，跟他說清楚事情的來龍去脈後，大多是可以安然渡過的狀態」。

原PO感嘆，「如今秘書被大家刮目相看，也有人開始覺得主管沒有印象中這麼差了，職場上真的有這種神人，能夠把原本像老虎的主管，安撫得像大貓一樣的人嗎」。

貼文一出立刻引發網友討論，有人說「我只能說，招到神員工是全體職員的福氣」、「搞不好是之前的都翻譯能力太差」、「每個翻譯真的差很多，可能是以前的人翻譯的不精準，才會被罵翻吧」、「我也好想要有這種同事」、「只能說這種大腿抱住學習就對了，能遇到這種人，真的是福氣，好好把握」。

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