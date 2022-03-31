「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰：看著鏡子都會哭

▲前護理師趙宇喬號稱「最正護理師」。（圖／翻攝choo7077 IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國女演員潔達蘋姬史密斯因脫髮疾病而被克里斯洛克在奧斯卡上大開《魔鬼女大兵》的玩笑。對此，有「最正護理師」稱號的糖糖（趙宇喬）透露，她過去也曾受1年脫髮症之苦，「邊打邊哭到後來先打局部麻醉再治療，這些都阻止不了頭髮一直掉」。

趙宇喬在臉書發文表示，她4年前突然發現頭髮少一塊，看到光禿禿的頭皮嚇了一跳，隨之而來的是不斷落髮，短短2個月掉了90％的頭髮，最後照鏡子都覺得很像電影《魔戒》裡的咕嚕，但看著頭上僅剩的幾根頭髮，又不忍心剃光。

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期間，她到診所、醫學中心檢查，發現一切的數值都正常，採用塗類固醇、口服類固醇、打頭皮針治療時，都讓她感到不舒服，且伴隨變胖、情緒不穩及常常感冒等副作用，「頭皮針從每次5針到全頭皮每1公分1針，邊打邊哭到後來先打局部麻醉再治療，這些都阻止不了頭髮一直掉」。

▲▼趙宇喬透露4年前曾遇到脫髮問題。（圖／翻攝choo7077 IG）



趙宇喬表示，那時她開始討厭照鏡子，看著看著都會想哭，擔心一輩子都會維持脫髮的情況，甚至工作時被問及為何戴假髮，她都只能用藉口帶過，甚至對家人隱瞞病情，且當年還遇到許多工作、家人的問題，讓她心理壓力更大。

「那一段時間很可怕」，趙宇喬表示，她當時沒有勇氣跟身邊的人透露病情，所幸還是有支持她的人，且病情也隨著時間過去，頭髮慢慢長了出來，「雖然長出來的有些是白頭髮，雖然有時候還是會掉一點，但至少我有自己的頭髮了，黑短髮也變成我的標配，讓你們記得我。」

網友看完紛紛留言，「我也有類似的問題QQ」、「每個人都有辛苦的時候，希望大家可以互相體諒」、「加油，妳很棒的，別放棄」、「看完後有點想哭…妳真的辛苦了，也謝謝妳還在」、「還好，都走出來了」。

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