綁架並活埋26名學童！美國「童魔」重獲自由

▲被綁架學生的一張合照。中央後方身裁較高者是 校車司機雷伊。（圖／取自臉書）

國際中心／綜合報導

逾45年前綁架並活埋26名兒童的美國「童魔」，最近獲得假釋，引發大眾強烈關注。儘管事情已經過去了數十年，受害者表示仍然會因為這段恐怖經歷感到焦慮和不時會做噩夢，甚至無法正常生活。

美國「有線電視新聞網」(CNN)29日報導，1976年7月15日，佛德瑞克．伍茲(Frederick Woods)和另外兩名男子在加州喬奇拉市(Chowchilla)劫持了一輛小學校車，當時車上有26名兒童和一名司機。

27名人質後來被押到伍茲父親的採石場，被迫擠進一輛廢棄的廂型車裡，再予以活埋。接著，3名綁匪向家屬要求總共達500萬美元的贖金。

兩名「合夥人」的其中一人是伍茲的弟弟理察(Richard)， 另一名是他的友人索倫菲德( (James Schoenfeld)。據了解，他們是因為受到克林伊斯威特1971年電影《緊急追捕令》(Dirty Harry)的「啟發」而犯下此案。

▲「童魔」雷伊最近獲釋 。（圖／達志影像／美聯社）

不幸中的大幸是，16小時後，校車司機雷伊（Frank Edward Ray)和兩名年齡較大的孩子在綁匪睡著時，設法爬出廂型車及挖開泥土，向外求救。最後全部人質都逃出生天。這些受害者雖然沒有生命危險，但事後報告稱他們仍遭受到重大的心理創傷。

美國媒體說，這起綁架案被視為「美國史上最大規模的綁架案」。伍並被捕和定罪後本來被判無期徒刑，且不得假釋。不過在多次上訴後終於獲得申請假釋權利。之前他曾曾17次申請假釋都失敗。在今年作出第18次嘗試後，加州「懲教及康復部」發言人奧蘭多稱，今年70歲、坐牢43年的伍茲已假釋獲准。在此之前，另外兩名涉案同夥已分別在2012年和2015年先後被獲得得假釋。

幾名已經成年的受害者告訴媒體說，儘管已經過去了數十年，他們仍然對綁架案感到焦慮、會做噩夢。受害者妮爾2015年時曾表示，極度焦慮讓她無法正常生活。2022年初，受害者海德也告訴媒體，儘管已經50歲，但她和丈夫一起坐在車裡時仍會感到焦慮。