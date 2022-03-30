　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

炮火下也要打掃街道！　烏克蘭清潔隊：哈爾科夫是「清潔之都」

▲▼烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）即使遭到慘烈的炮火轟炸，但是清潔隊還是堅持維護「清潔之都」的美譽。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）即使遭到慘烈的炮火轟炸，但是清潔隊還是堅持維護「清潔之都」的美譽。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）在俄烏開戰35天以來，是僅次於馬力波（Mariupol）被俄軍炮火轟炸最慘烈的城市，卻仍然沒有失守，城市裡的清潔隊即使在炮火下，還是每天出勤清理市容，堅持維護當地居民最驕傲的「清潔之都」美譽，展現不嗆俄羅斯屈服的頑強意志。

根據《衛報》（The Guardian）報導，哈爾科夫的清潔隊，每天都穿著防彈衣清理市容，有幾部垃圾車還被炮彈碎片擊中，而布滿了彈孔。

清潔隊司機阿彭丘克（Ihor Aponchuk）說，「他們可以隨心所欲的轟炸，但我們挺得住」。即使整個街區都被轟得宛如鬼城，阿彭丘克還是每天不斷地穿梭收拾。

▲▼哈爾科夫（Kharkiv）市政廳遭到轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈爾科夫（Kharkiv）市政廳遭到轟炸的慘況，但州長表示，哈爾科夫。以後只會有更好的建築（圖／達志影像／美聯社）

阿彭丘克說，曾經有幾次俄軍的火箭彈就落在附近，完全可以理解這種恐懼，「但是哈爾科夫素有『清潔之都』的美譽，繼續維持市容對維繫士氣與公共衛生至關重要」。

哈爾科夫州長辛耶胡波夫（Oleh Synyehubov）表示，「哈爾科夫會更加美麗，會擁有更好的建築與基礎設施，這點我毫不懷疑，真正讓我不安的，只有死亡，所有的事物都可以修復，但是家庭卻難以修復。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►痘肌蜜糖「靈芝水」200ml才550元！

ET快訊
快訊／綠博出現確診者足跡！緊急公告：休園清消一天
快訊／林昀儒、鄭怡靜直落3　挺進WTT球星挑戰賽冠軍戰
幫女同事夾菜！女友翻臉「摔筷子走人」　他傻眼：很嚴重嗎
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澤倫斯基促挪威「增加能源供應」　籲歐洲禁俄船靠港

綁架並活埋26名學童！美國「童魔」重獲自由

烏克蘭控俄軍攻擊「馬力波紅十字會」建築　傷亡不明

炮火下也要打掃街道！　烏克蘭清潔隊：哈爾科夫是「清潔之都」

難忍上司放任性行為不檢　加拿大海軍2名女軍官退役

不斷更新／俄羅斯打臉談判結果：「沒有提供」任何突破

柬埔寨掃毒「抓到5台灣人」！藏毒677公斤　最重可判無期徒刑

普丁點名馬力波：繼續包圍轟炸　直到「烏克蘭軍隊投降」為止

文在寅卸任前恐留汙點？妻子高額「治裝費」　遭疑濫用總統特別費

人類22次差點引爆核武！　其中一次肇事者竟是「黑熊」

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

回家了！蔡進國遺體運抵山下　失聯4天...兒女淚崩悲迎父親

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落　23歲騎士崩潰：買不到24hrs

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

和碩前副總裁蔡進國罹難　耗時4天尋獲遺體運送下山

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

澤倫斯基促挪威「增加能源供應」　籲歐洲禁俄船靠港

綁架並活埋26名學童！美國「童魔」重獲自由

烏克蘭控俄軍攻擊「馬力波紅十字會」建築　傷亡不明

炮火下也要打掃街道！　烏克蘭清潔隊：哈爾科夫是「清潔之都」

難忍上司放任性行為不檢　加拿大海軍2名女軍官退役

不斷更新／俄羅斯打臉談判結果：「沒有提供」任何突破

柬埔寨掃毒「抓到5台灣人」！藏毒677公斤　最重可判無期徒刑

普丁點名馬力波：繼續包圍轟炸　直到「烏克蘭軍隊投降」為止

文在寅卸任前恐留汙點？妻子高額「治裝費」　遭疑濫用總統特別費

人類22次差點引爆核武！　其中一次肇事者竟是「黑熊」

盜圖仔解析度太低！肯德基開放免費圖庫讓人偷：害客人沒食慾

《慾望城市》大人物陷性侵醜聞後現身！　無名指婚戒破離婚傳聞

柯文哲脫罩歡唱又有新影片　王浩宇點名高市府「請問罰不罰」

澤倫斯基促挪威「增加能源供應」　籲歐洲禁俄船靠港

半夜洗澡5分鐘！鄰居竟嫌吵「報警提告」…網氣炸：怎不去住公墓

綁架並活埋26名學童！美國「童魔」重獲自由

乾眼症好疲勞！「這三招」改善生活品質　醫推眨眼操保濕潤

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

國際熱門新聞

快照機驚見四腳獸　網友目睹上下晃動

活埋26名學童！美「童魔」重獲自由

柬埔寨掃毒抓5台人　最重判無期

中國恐依俄模式攻台　美2大司令共商對策

烏克蘭控俄軍攻擊馬力波紅十字會建築　傷亡不明

炮火下也要打掃！烏清潔隊：哈爾科夫是清潔之都

人類22次差點引爆核武！肇事者竟是「黑熊」

澤倫斯基促挪威「增加能源供應」　籲歐洲禁俄船靠港

即／俄打臉談判結果：「沒有提供」任何突破

14歲少年搭「自由落體」慘遭甩出...墜地慘死

普丁點名馬力波：繼續轟炸　直到烏軍投降

難忍性逼害　加國海軍兩女軍官退役

俄防長：殲滅600外籍傭兵「500人跑了」

26歲女優慘成屍塊　粉絲看片認出刺青

更多熱門

相關新聞

烏俄戰下一階段　如何走向和平？

烏俄戰下一階段　如何走向和平？

俄羅斯侵略烏克蘭戰爭已經過了一個月，俄羅斯宣稱第一階段目標已經達成，現在將重點放在肅清烏東地區的反抗勢力，以確保烏東頓內次克共和國的安全。雖然我們到現在沒看到俄羅斯確保拿下任何一個烏克蘭大城、損失近萬人，十多位將軍與校級資深指揮官被殺，我們實在不知道俄軍的第一階段目標是什麼。

PLG職籃伸援手　烏克蘭籃球國家隊職員赴台避戰火

PLG職籃伸援手　烏克蘭籃球國家隊職員赴台避戰火

普丁點名馬力波：繼續轟炸　直到烏軍投降

普丁點名馬力波：繼續轟炸　直到烏軍投降

俄軍毀約攻擊切爾尼戈夫　州長：空襲一整晚

俄軍毀約攻擊切爾尼戈夫　州長：空襲一整晚

車臣首領又被打臉！自稱在馬力波　照片卻露餡

車臣首領又被打臉！自稱在馬力波　照片卻露餡

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機

讀者迴響

熱門新聞

遭Joeman評「麵肉末太少醬偏水」　店家要求下架

巫苡萱公開隆乳片！　扯衣秀壯觀巨球：再也不用擠

無照大牛被絞成廢鐵　車主怒求國賠

不斷更新／全台18校停課　疫情燒進校園

奧客氣訂39公斤礦泉水　內行揭真相

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

桃園驚傳螞蟻咬死人！29歲男「嘴唇發黑」亡

政院砸300億擴大租金補貼！50萬戶將受惠

快訊／新北爆全新變異株　足跡遍佈711、全家、全聯、大潤發、家樂福

雷艾美路跑突身體不適！「痛苦掐肚硬撐」畫面被拍

怕牽累大S⋯隊友爆「曾交往台灣演員」　具俊曄撂重話了

傳產工讀生倒茶　年薪竟破80萬

快照機驚見四腳獸　網友目睹上下晃動

高雄1天停電2次　里長出面求償

樹德科大2師極樂足跡曝！開完會衝酒店狂歡5hrs

更多

最夯影音

更多
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面