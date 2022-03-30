炮火下也要打掃街道！　烏克蘭清潔隊：哈爾科夫是「清潔之都」

▲烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）即使遭到慘烈的炮火轟炸，但是清潔隊還是堅持維護「清潔之都」的美譽。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）在俄烏開戰35天以來，是僅次於馬力波（Mariupol）被俄軍炮火轟炸最慘烈的城市，卻仍然沒有失守，城市裡的清潔隊即使在炮火下，還是每天出勤清理市容，堅持維護當地居民最驕傲的「清潔之都」美譽，展現不嗆俄羅斯屈服的頑強意志。

根據《衛報》（The Guardian）報導，哈爾科夫的清潔隊，每天都穿著防彈衣清理市容，有幾部垃圾車還被炮彈碎片擊中，而布滿了彈孔。

清潔隊司機阿彭丘克（Ihor Aponchuk）說，「他們可以隨心所欲的轟炸，但我們挺得住」。即使整個街區都被轟得宛如鬼城，阿彭丘克還是每天不斷地穿梭收拾。

▲哈爾科夫（Kharkiv）市政廳遭到轟炸的慘況，但州長表示，哈爾科夫。以後只會有更好的建築（圖／達志影像／美聯社）



阿彭丘克說，曾經有幾次俄軍的火箭彈就落在附近，完全可以理解這種恐懼，「但是哈爾科夫素有『清潔之都』的美譽，繼續維持市容對維繫士氣與公共衛生至關重要」。

哈爾科夫州長辛耶胡波夫（Oleh Synyehubov）表示，「哈爾科夫會更加美麗，會擁有更好的建築與基礎設施，這點我毫不懷疑，真正讓我不安的，只有死亡，所有的事物都可以修復，但是家庭卻難以修復。」

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