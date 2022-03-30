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難忍上司放任性行為不檢　加拿大海軍2名女軍官退役

▲加拿大「大西洋艦隊」中尉指揮官杜嘉斯辭別軍旅生涯。（圖／Nicole Dugas提供）

加拿大「大西洋艦隊」中尉指揮官杜嘉斯辭別軍旅生涯。（圖／Nicole Dugas提供）

國際中心／綜合報導

加拿大海軍2名女性高級軍官近日表示，她們將辭別軍旅，因為加拿大「大西洋艦隊」的指揮官拒絕起訴3名涉案的關鍵下屬，並試圖掩蓋軍中「性行為不檢」的案件。這裡所指的「性行為不檢」(sexual misconduct)，包括「約砲」、性語言霸凌、性騒擾等。

中尉指揮官杜嘉斯(Nicole Dugas)說，在失去對海軍少將桑塔皮亞(Brian Santarpia)和整個管理高層的信任後，她將結束12年的海軍生涯。杜嘉斯說：「如果能繼續忍受軍中的性行為不檢和性騷擾，不向上級報告，你的軍旅生涯會更容易些。」

她強調，「如果不從最高層追究一些人的責任，那麼什麼都不會改變。」 杜嘉斯說，她的上司、指揮官拜伊(Ian Bye)曾對她性騷擾，並濫用職權。拜伊有一次甚至向她暗示自己在某處有一間「砲房」(sex room)，「約砲」意圖十分明顯。

拜伊在2020年10月22日因「性言論不當」被書面警告，並罰款1500元加幣。到了2021年7月加國海軍終於對拜伊出作「不適合繼續服役」的行政處分。

▲馬賽克版。搭訕,兩性,變態,感情,告白,癡漢,性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

性騷擾示意圖。(圖／取自免費圖庫Pakutaso）

但是，另外3名涉及性行為不檢案件的男性軍官卻沒有被追究責任。杜嘉斯說，在這樁案件的處理過程中，有比她軍階更高的軍官曾向她施壓，逼她放棄提出性騷擾的控告。她向海軍少將桑塔皮亞報告自己被施壓的情況後，桑塔皮亞仍拒絕追究這些軍官的責任。

另一名宣佈退役的女性高級軍官麥吉恩(Jennifer McGean)同樣是中尉指揮官。她支持杜嘉斯退役的決定，她表示，無法繼續忍受軍方高層對性行為不檢投訴的包庇。 麥吉恩說：「作為一名高階軍官，我不能繼續為我知道的謊言遮掩。但是向上級報告這些性騷擾案件既不安全，也不會得到保護和支持。」

加拿大軍中長期存在著針對女性的性行為不檢和性騷擾的包庇問題，迄今已經有多名將軍在內的高級軍官因此受到處分。

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