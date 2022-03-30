　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德發布天然氣供應「早期警報」籲民眾省點用　2天前才拒付盧布

▲▼德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）。（圖／路透）

▲德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）30日發布天然氣「早期警報」。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯因入侵烏克蘭遭到西方制裁，並宣布各國必須以盧布採購天然氣，七大工業國集團（G7）28日一致拒絕。然而，短短2天後，G7輪值主席國德國即在30日發布天然氣供應緊急情況的「早期警報」，並呼籲消費者節約能源。德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示，這僅是一項預防性措施。

綜合路透、美聯社報導，德國30日對可能出現的天然氣供應緊急情況發布「早期警報」，以應對俄羅斯中斷天然氣供應的風險。報導稱，德國的天然氣緊急應變計畫分為3個階段，而早期警報僅僅是第1個階段，國家還不會進行定量配給等干預措施，不過，這是迄今為止，最明確顯示歐盟國家正準備應對供應中斷的消息。

哈貝克表示，俄羅斯方面多次警告，若不以盧布支付將停止供應，且預計莫斯科將在31日公布天然氣採購的新規定，為了應對所有這類情況，才決定在今天（30日）啟動預警。他提到，德國能源部已成立危機小組，加強對天然氣供應的監測，儘管德國已經準備好應對俄國突然中斷供應，但這仍會造成「相當大的影響」。

哈貝克呼籲企業和私人消費者節約油氣使用，「多節省每一千瓦都會有所助益。」他表示，第2階段的警報等級將對天然氣行業的公司採取必要措施，以供應天然氣；到了最高的第3階段，國家將對天然氣市場進行全面干預，以確保醫院、家庭等最需要使用天然氣的人能獲得資源。然而，哈貝克強調，「我們還沒有到那個地步，也不想走到那個地步。」

哈貝克說，德國天然氣儲存庫的目前儲量約為25％，能維持多久主要取決於天氣是否回暖與消費等因素。報導補充，德國2021年進口天然氣有55％來自俄羅斯，儘管在2022第一季度已經降至40％，但哈貝克表示，德國在2024年年中之前不會完全脫離俄羅斯的天然氣供應。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►痘肌蜜糖「靈芝水」200ml才550元！

ET快訊
章子怡悼念東航墜機「用錯詞」　10字惹議慘被酸
大S還沒離婚　隊友爆「曾交往台灣演員」！具俊曄撂重話
全台縣市確診足跡一次看！　不明傳播鏈暴增19條
快訊／北市警局公布122中高階幹部異動　少年隊長由他接任
快訊／2代課老師確診！　全校1541人快篩3人陽
桃園29歲男被螞蟻咬　「嘴唇發黑」送醫死亡
一圖看懂清明連假天氣！　這2天「濕又冷」3區雨勢最猛烈
剛送走慢慢...洛威拿「六六」也突離世　媽媽哭了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

人類22次差點引爆核武！　其中一次肇事者竟是「黑熊」

車臣首領又被打臉！卡德羅夫自稱在馬力波　「跪地祈禱照」卻露餡

烏俄開戰滿月...美國只出一張嘴？楊永明：美兩黨鬥爭是起因之一

中國恐依循「俄羅斯模式」攻台！　美軍歐洲、印太司令共商對策

德發布天然氣供應「早期警報」籲民眾省點用　2天前才拒付盧布

埃及「死者之城」4000年古墓出土！墓主全是王室高級成員

不斷更新／烏克蘭今開3條人道走廊　超過400萬人逃離烏克蘭

BA.2發威！亞洲新冠確診數破1億例　每2日暴增100萬例

搭全球最高自由落體！14歲少年慘遭「高空甩出」...墜地慘死

不再聚焦施壓中國！　戴琪：美國對中貿易將有「戰略轉變」

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

見男人被抱惡霸犬吃醋狂叫　渾圓背影氣炸抖肉超反差萌

威爾史密斯初嚐台灣經典小吃　鳳梨酥一咬秒吐嚇壞主持人XD

持有僅9個月！530萬→1040萬　高雄老公寓竟翻倍賣掉

學長大聲公告白！學妹：不要　他一秒翻臉「何必單戀一枝花」

人類22次差點引爆核武！　其中一次肇事者竟是「黑熊」

車臣首領又被打臉！卡德羅夫自稱在馬力波　「跪地祈禱照」卻露餡

烏俄開戰滿月...美國只出一張嘴？楊永明：美兩黨鬥爭是起因之一

中國恐依循「俄羅斯模式」攻台！　美軍歐洲、印太司令共商對策

德發布天然氣供應「早期警報」籲民眾省點用　2天前才拒付盧布

埃及「死者之城」4000年古墓出土！墓主全是王室高級成員

不斷更新／烏克蘭今開3條人道走廊　超過400萬人逃離烏克蘭

BA.2發威！亞洲新冠確診數破1億例　每2日暴增100萬例

搭全球最高自由落體！14歲少年慘遭「高空甩出」...墜地慘死

不再聚焦施壓中國！　戴琪：美國對中貿易將有「戰略轉變」

《單身》文世勳對她一見鐘情！合體眼神超有愛　網暴動：拜託交往

台塑目標2030年減碳35%　盼台灣電力備轉容量可達15%

義美食品慶88歲生日　高志明：生醫大樓10月落成啟用

不斷更新／疫情多點爆發「燒進校園」　全台17校宣布停課

【廣編】炎亞綸成為醫美龍頭新代言人大秀腹肌

交往AA制「結婚討1間房」被拒　她見男友存款秒分手：浪費5年青春

塞內角測試羅薩？助總：失投而已　開幕4連戰輪值有底

跟客人討蝦蝦被抓回　店貓「餓到腿軟」翻滾3次賴皮：1隻就好～

嘟嘟曝在家穿鏤空薄紗「派翠克當場脫褲」　女班底驚嚇尖叫

台灣東洋2021年EPS3.35元　擬發3元現金股利、配發率逾75%

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

國際熱門新聞

聯合國偵察直升機墜毀　機上8人罹難

逾30爆乳妹集體被戳快篩「乳浪畫面」太震撼

26歲女優慘成屍塊　粉絲看片認出刺青

伴郎婚禮「真情告白」感動新娘！婚後閃離帶球嫁

法神鬼先知預言：2023年將發生世界大戰

足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨

普丁淪政治殭屍　真正開戰原因曝光

J罩杯遭親哥襲胸！前AV女優卻被媽罵「騙子」

俄防長：殲滅600外籍傭兵「500人跑了」

一家5口「集體墜樓」4死1重傷　謎團調查報告曝

美影藝學院今決定威爾史密斯懲處　妻潔達蘋姬IG終發聲

俄答應撤軍基輔　烏「有條件」答應中立化

普丁被爆「已經躲入核掩體」恐將部署核武

剖腹產人魚雙胞胎　醫首見嗨翻

更多熱門

相關新聞

學者：國際法會是烏最佳抗俄武器

學者：國際法會是烏最佳抗俄武器

上月底俄羅斯對烏克蘭發動的「特殊軍事行動」無庸置疑違反國際法的禁止使用武力原則。普丁濫用《聯合國憲章》第51條的「自衛權」和錯誤引用1948年《防止及懲治危害種族罪公約》有關「種族屠殺」之定義正當化自己的決策。美國國務卿布林肯日前表示俄羅斯軍隊在烏克蘭境內針對平民的攻擊構成「戰爭罪」。

韓網紅「李根大尉」發文澄清：我強調沒有逃跑！

韓網紅「李根大尉」發文澄清：我強調沒有逃跑！

烏克蘭重鎮馬力波全毀！衛星影像曝光

烏克蘭重鎮馬力波全毀！衛星影像曝光

俄軍「陣亡中將」復活參加作戰會議

俄軍「陣亡中將」復活參加作戰會議

不甩規定！　俄宣布以盧布提前贖回今年最大筆20億美元債券

不甩規定！　俄宣布以盧布提前贖回今年最大筆20億美元債券

關鍵字：

德國俄羅斯天然氣供應盧布制裁

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／全台17校停課　疫情燒進校園

快訊／失聯第4天找到了！蔡進國尋獲已無生命跡象

汪小菲深夜開嗆小S「藥又吃多了？」

快訊／今日暴增56例本土、另增107境外移入

小S「親回32字」反擊汪小菲　1段話超高EQ

快訊／新北爆全新變異株　足跡遍佈711、全家、全聯、大潤發、家樂福

小S被罵「老公許雅鈞罕見發聲了」！霸氣1句話護妻

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

存款沒百萬　3大魔王逼成月光族

19歲男開媽媽特斯拉「連撞9車」！起底是羅時豐么兒

快訊／和碩前副總裁蔡進國尋獲地點曝！

逼汪小菲崩潰「小S原話全文曝光」！1段話戳中痛處

獨／《黑澀會》玉兔結婚了！　點頭嫁型男導演

謝忻私照雙重外洩…嫌犯竟是「身邊人」　謝忻傷透心

即／確診者參加進香活動！南投足跡曝

更多

最夯影音

更多
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲
虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面