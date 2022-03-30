文在寅卸任前恐留汙點？妻子高額「治裝費」　遭疑濫用總統特別費

▲南韓現任總統文在寅、總統夫人金正淑。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓現任總統文在寅將於5月9日正式卸任，豈料妻子金正淑過去出席元首峰會、國是訪問、邀請外賓等正式場合換穿多套華服、服裝配飾，其高額的治裝費遭公民團體與在野黨質疑是濫用青瓦台特殊活動費，要求青瓦台應透明公開費用。儘管青瓦台極力澄清是「自費購買」，今（30）日卻仍遭警方立案偵辦。



根據《韓聯社》，南韓公民團體「庶民民生對策委員會」指控金正淑涉嫌業務侵占、特定犯罪重處罰法國庫損失最等嫌疑向首爾警察廳舉告，首爾警察廳原本想將此案移交給高位公職者犯罪搜查處，最後仍將該案分配給首爾廳內下轄的反貪腐公共犯罪搜查隊。

最近，南韓網路論壇上出現數張集合過去金正淑換穿多套洋裝、韓服的相片，網友們紛紛要求青瓦台應解釋高額治裝費的來源。

▼南韓論壇出現金正淑穿各種套裝出席正式場合的相片。（圖／翻攝自韓網）

韓國納稅者聯盟會長金善澤（김선택）曾要求青瓦台應對外透明公開特殊活動費支出紀錄、金正淑治裝費金額來源，但卻遭到青瓦台以國家安全機密為由拒絕，於是他向首爾行政法院提出訴訟，進而取得勝訴。對此，敗訴的青瓦台決定提出抗告。

針對種種疑雲，青瓦台副發言人申惠賢（신혜현，音譯）昨（29）日在簡報會議中澄清，強調金正淑的治裝費是「自費」，表示從未以購買總統夫人服裝與配飾為目的，將治裝費編列進青瓦台特殊活動費的預算中。

另外，南韓網路論壇最近流傳一張拍攝於2018年7月10日的相片，當時金正淑在首爾某間電影院被安排與印度留學生一同觀賞印度電影《我和我的冠軍女兒》（Dangal），不過當時金正淑被拍到左肩上的花豹模樣胸針似乎是法國奢華珠寶、鐘錶製造商卡地亞（Cartier）的產品，至少要價2億韓元以上（約新台幣465萬元）。

▲金正淑套裝上出現要價2億韓元以上的「卡地亞」花豹胸針。（圖／翻攝自KTV국민방송）

青瓦台關係人士解釋，該間公司（卡地亞）也確認過花豹胸針並非自家產品，「從胸針模樣來看，可以得知與卡地亞的產品完全不同」。

現場有記者提問，「那麼這代表（相片中的胸針）是卡地亞的仿冒品嗎？」；該青瓦台關係人士則辯稱，「我並不認為所有花豹模樣的胸針都是卡地亞的仿冒品。」

只不過，未來文在寅於5月9日卸任後，其青瓦台特殊活動費等相關內容記錄將被列為「總統指定記錄物」，至少要等30年後才能再度對外公開，由於要求青瓦台公開費用支出細項的訴訟在文在寅卸任前定讞的機率不高，因此相關內容恐怕屆時將難以查閱。

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