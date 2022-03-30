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韓網紅「李根大尉」終於現身！PO作戰照澄清沒逃跑　稱仍在烏前線

▲▼韓網紅「李根大衛」發文澄清了！強調沒有逃跑　仍在烏克蘭作戰。（圖／IG／rokseal）

▲李根大尉PO出在前線作戰的照片澄清謠言。（圖／IG／rokseal）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯揮兵攻打烏克蘭一個多月，全球各地更有許多人加入國際志願軍的隊伍，親自前往烏克蘭協助作戰，而南韓一名擁有76萬訂閱者的YouTuber「李根大尉」更是高調宣布自己要前往烏克蘭，還指責南韓當局不願提供協助。不過網友對他的行徑反應兩極，先前更有人爆料他其實根本沒到烏克蘭，反而躲在波蘭拍片，只為搏版面。事隔多日他終於親上火線回斥這些傳聞。

李根大尉稍早在Instagram上親自闢謠，他表示，自從他入境烏克蘭後，對於他所處的位置出現許多傳言與推測性的言論，因此他特地發文，希望藉此澄清誤會。李根大尉稱，自己在抵達烏克蘭並簽署加入國際志願軍的文件後，便與其他來自美國、英國等國家且擁有作戰經驗的志願兵們，一同被分配到特殊作戰部隊。

他強調，自己所處的部隊一直在前線作戰，直到昨天才轉移至其他地區，同時也要求大家不要再對他們的具體任務、時間以及場所有過多不必要的猜測，而為了安全問題，也無法再透露更多訊息。

李根大尉強調，自己受到烏克蘭軍隊與烏克蘭人民的全面支持，因此也與所有烏克蘭人一條心，向所有對烏克蘭提供支援的國際志願軍表達感謝。

事實上，李根大尉從出國後就飽受紛爭，他大動作宣布加入國際志願軍團，引發輿論熱議。如今他親自以韓文與英文兩種語言向外界說明現況，也希望相關傳聞不要再繼續下去。

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