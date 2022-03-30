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百貨快照機驚見四腳獸！　網友目睹「女上男下」晃動：旁邊一堆人

▲▼百貨快照機驚見四腳獸。（圖／翻攝自TikTok）

▲百貨快照機驚見四腳獸。（圖／翻攝自TikTok）

記者張方瑀／綜合報導

英國一間購物中心內居然有一對男女將「證件快照機」當作摩鐵，直接在裡面翻雲覆雨，用女上男下的姿勢忘情擺動，而這一幕全被路過民眾給拍了下來。

根據《太陽報》報導，曼徹斯特阿戴爾購物中心（Arndale Centre）的一台證件快照機居然被一對男女當作摩鐵，兩人直接面對面坐在裡面，用女上男下的姿勢忘情擺動，這一幕全被路過民眾拍了下來，還上傳到TikTok上，而現在這段影片的點擊率已經超過200萬次。

@xx_rachelp_xx Security guard videos will be posted when I get home I swear! #arndale #manchester #photobooth #nasty #gross ♬ Ah ah ah - kriptozavr

從影片中可以看到，快照機外面還有許多人聚集，甚至旁邊就是一個兒童遊戲機，而後來警方也到場關切，這一男一女才從快照機裡面走出來，並迅速離開現場。

@xx_rachelp_xx Reply to @tobin_tobi watch the first one for context #arndale #manchester #part2 #nasty #gross #lol ♬ Areyoureallysilly - seamoretheseal

有部分網友認為，其實沒有證據顯示兩人是在快照機裡面做愛，有可能只是坐在彼此身上拍情侶照，但也有不少網友指出，「明顯女生是背對鏡頭的」、「一上一下非常明顯」、「旁邊都是人，這對情侶也太大膽了吧！」

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