公衛大老憂疫苗保護力失效「4月疫情恐爆發」　青少年首當其衝

記者嚴云岑／台北報導

台大公衛教授陳秀熙今（30）日出席醫界聯盟基金會講座時表示，台灣去年接種兩劑AZ疫苗的族群，在12月中保護力已掉到近50％，去年5月開打的莫德納與BNT疫苗，也將於3月中旬陸續失效，若第三劑接種率未衝高，4月疫情恐捲土重來，尤其沒打三劑的青少年首當其衝。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應了。

陳秀熙表示，台灣去年接種AZ疫苗的族群，在12月中已經掉到50%保護力，若未接種第三劑補強，只要有一點NPI措施鬆綁，疫情都會捲土重來。而3月中旬就是去年5月開打的莫德納與BNT失效點，也是這兩週群聚感染爆發原因，建議尚未接種第三劑者盡快接種，提升群體保護力，才有望在6月讓病毒走到類流感化。

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▲陳秀熙公布台灣各疫苗保護力失效時程。（圖／記者嚴云岑攝）

陳時中在記者會表示，會不會再來一波都有可能，只能努力去做，但目前來講最重要的，就是全力訪堵基隆疫情，但疫情再起與疫苗過了效期關聯性不大。因為疫苗與病毒傳播並無絕對效力，但與重症死亡率卻有絕對的影響。

陳秀熙說，4月以後前兩劑疫苗保護力將開始下降至50%左右，尤其國內青少年仍未開放接種第三劑，若再爆流行，此族群將首當其衝。

陳秀熙建議，我們已購得Novavax疫苗，可考慮做為青少年第三劑使用，讓國人受到更完整疫苗保護。

陳秀熙上午另對目前監測中的多條傳播做點評。他表示，中和公寓染疫可能是氣溶膠傳播，老公寓雖然沒有電梯，但手扶梯與欄杆都是接觸表面，也可能沾染病毒，造成氣溶膠傳播。多間學校爆出學童染疫，則是因為BA.2傳染力高所致，但因學童無疫苗可打，可以靠家戶打疫苗、學校個人防護避免學童群聚。而學童感染後症狀輕微，民眾可比較放心。