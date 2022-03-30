埃及「死者之城」4000年古墓出土！墓主全是王室高級成員

▲考古學家在埃及薩卡拉發現5座古墓，時間可追溯至4千年前。（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

考古學家在埃及孟菲斯（Memphis）薩卡拉南部（Saqqara）的「死者之城」（Necropolis），發現了五座4千年前的古墓，裡面的壁畫保存完整，出土的陪葬品不但精緻，且顏色仍鮮艷，進一步研究後發現，墓主全是皇室高級成員。

根據《Al-Monitor》報導，考古學家哈立德•阿納尼博士（Khaled Al-Anani）近日在埃及薩卡拉南部的「死者之城」，發現了五座4千年前的古墓，時間可追朔到埃及古國王時期，墓室內部狀況非常好，銘文及木製雕像和器物等陪葬品都完好無損，且還發現了由石灰石製成的巨大石棺，目前考古特派團正在研究它們。

埃及古物最高委員會（Egypt's Supreme Council of Antiquities）的秘書長瓦齋里（Mostafa Waziri）表示，古墓裡的死者都是王室高級成員，第一個墓地的主人是皇室的高級政務家，名為「Eri」，而第二個墓埋葬的是他的妻子「Yaret」，第三座墓是在皇室擔任管家及祭司的「Nefhany」，第四座則是女祭司「Petty」，而最後一座古墓主人「Henu」應是王儲。

瓦齊里指出，墓室的狀況非常好，壁畫顏色清晰，出土的木製雕像和器物也都完好無損，這是因為該墓被沙子掩埋隔絕了空氣，得以讓壁畫及陪葬品保存完整。考古專家侯賽因•阿卜杜勒•巴塞爾（Hussein Abdel Baseer）則表示，這次的新發現非常珍貴，有助於揭示有關古王國時期到第一中間時期的大量歷史信息！