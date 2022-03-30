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美網紅出價8.6億！　讓威爾史密斯「上拳擊擂台」分出巴掌勝負

▲▼ 威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上，突然上台給了克里斯洛克一巴掌。（圖／路透）

▲威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上，突然上台給了克里斯洛克一巴掌。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

威爾史密斯（Will Smith）奧斯卡頒獎典禮上狠甩克里斯洛克（Chris Rock）一巴掌，引發軒然大波，而美國拳擊網紅「小保羅」傑克（Jake Paul）表示，他願意給兩人各1500萬美元（約台幣4.3億元），讓他們走上擂台分出勝負。

保羅除了是YouTuber外，也是職業級拳賽選手，他和哥哥保羅（Logan Paul）時常向明星下戰帖，炒起「名人拳擊賽」風潮。在威爾史密斯摑掌事件發生後，傑克在推特發文表示，「給威爾史密斯和克里斯洛克的各1500萬美元已經準備好了，讓我們在8月初的輕量比賽中較量吧！」

傑克在2021年最賺錢YouTuber排行榜中拿下第二名，2021年預估共賺進4500萬美元（約台幣12.4億元）。傑克目前最知名的一戰就是兩回合KO前NBA灌籃王「跳豆」羅賓森（Nate Robinson）。

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