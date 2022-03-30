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BA.2發威！亞洲新冠確診數破1億例　每2日暴增100萬例

▲▼新冠。（圖／路透）

▲Omicron亞變種BA.2具高傳染性，儘管不那麼致命，但仍讓中國、南韓、越南等國近來數周染疫數飆升。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

路透統計，亞洲新冠病毒確診病例數30日突破1億例，在此之際，因新冠變異株Omicron亞變種「BA.2」擴散，亞洲多國確診數直線上升，每2日就通報超過100萬例。

Omicron亞變種BA.2具高傳染性，儘管不那麼致命，但仍讓中國、南韓、越南等國近來數周染疫數飆升。依據世界衛生組織（WHO）數據，在所有被定序的確診案例中，BA.2就佔將近86%。

分析數據顯示，南韓日均新增確診數位居世界首位，約是全球每日通報染疫個案數量的四分之一，儘管確診數自3月初以來已趨於穩定，但每日平均死亡人數仍有300多人，當局下令延長全國火葬場營運時間。

▲▼南韓新冠疫情嚴峻，首次單日確診超過8千。（圖／達志影像）

▲南韓30日通報新增42萬例，全境累計1277萬4956例。（圖／達志影像）

放眼中國，當局正努力控制最嚴重的一波疫情，受到BA.2影響，金融中心上海確診病例數增加，全市2600萬人啟動兩階段封城措施，限制橋梁、高速公路通行來控制疫情蔓延。自年初以來，中國累計通報超過4.5萬例確診，高於2021年全年，就算全中國已有90%人口已接種疫苗，但施打加強針的高齡者不夠多，這也讓他們更容易再一次染疫。

不過面對傳染性極強的Omicron，專家們對於封城措施的效果存疑。南澳大學生物統計學家艾斯特曼（Adrian Esterman）表示，以澳洲及世界各地的狀況來看，面對Omicron來襲，封城效果根本起不了作用」。

印度全境累計4300萬例確診，驚人數字甚至高於疫情嚴重的日本、南韓、越南3國總確診數相加，今年1月確診高峰期時每日超過30萬人確診。但翻開過去11天的統計數據，印度單日通報病例數不到2000例。

數據顯示，亞洲的新冠相關疾病死亡數在3月突破100萬例。與先前幾代病毒株相比，疫苗對於Omicron亞變種BA.2效果較差，而多項研究也指出，即便先前確診過其他病毒株，仍有可能感染Omicron。

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