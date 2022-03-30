日預估：台灣東部海域30年內發生「7.0以上強震」機率破90%

▲日本發表最新報告稱，台灣東部海域發生強震機率極高。（圖／日本地震調查研究推進本部）

記者王佩翊／編譯

日本地震調查研究推進本部25日發表了一份地震活動的長期評估報告，分析了有關日向灘以及西南方各島海溝周遭的地震。其中提到了台灣東部海域以及與那國島周邊海域在未來30年內發生規模7.0以上強震的機率超過90%。另一方面，日向灘周遭海域30年內發生7.0以上強震的機率則為80%。

根據日本地震本部25日公開的最新分析報告，位於九州宮崎縣外海的日向灘附近海域，在未來30年內發生規模7.0以上地震的機率為80%，而其他日本南方海域在30年內發生7.0以上強震的機率也非常高。值得注意的是，在同份報告裡，也提到了與那國島的附近海域，其中包含台灣東部海域，並稱未來30年在此區域發生7.0以上強震的機率更高，超過90%。

▲台灣自1919年來發生12次規模7.0以上強震。（圖／日本地震調查研究推進本部）

報告明確地以圖表形式記載出1771年的八重山地震以及1919年以來，在相關海域所發生的規模6.7以上地震，而從圖片可以看出，台灣東部海域的確是好發區。

台灣東部海域光是1919年以來的103年間，就曾發生12次7.0以上地震，其中1920年6月5日更是發生美國地質調查局（USGS）地震矩規模（MW）8.2的強震（當時台灣紀錄為芮氏規模8.3）。

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