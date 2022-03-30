俄老闆「以入侵烏克蘭為恥」　開民宿免費收容難民！想住多久都行

記者張寧倢／編譯

俄羅斯男子戈盧布佐夫（Mikhail Golubtsov）在塞爾維亞中部經營一家環境溫馨舒適的民宿，目前已經收容了34名逃離殘酷戰火的烏克蘭平民，不僅完全免費，而且想住多久就住多久，收容人數還在持續增加。他表示，願意接收烏克蘭難民的部分原因是，他對俄羅斯入侵烏克蘭感到恥辱。

▲俄羅斯民宿老闆戈盧布佐夫（Mikhail Golubtsov）收容至少34名烏克蘭難民，提供他們免費、無限期住宿。（圖／路透，下同）

根據路透報導，58歲的戈盧布佐夫是一名俄羅斯前建築工程師，他因為「無法接受」2014年莫斯科兼併克里米亞後就離開了自己的祖國，現在在塞爾維亞中部經營一棟鄉間民宿，儘管簡樸但卻溫馨又舒適。俄羅斯2月24日展開「特別軍事行動」前，旅客多半是周末下鄉的城市居民，如今，民宿的大多數房間都住著烏克蘭難民，完全免費且無居住期限。

戈盧布佐夫表示，最早收容的7名烏克蘭人是經由朋友得知了民宿地址，後來的那些人就只是逃難過來的，俄國發動入侵之初他感到震驚，也覺得很羞恥，這段時間以來他已經快忘了俄語怎麼說，但當烏克蘭客人以俄語和他溝通時，他才想起自己懂俄語，「我想，我現在唯一能做的就是幫助烏克蘭人。」

46歲俄羅斯媽媽安娜（Anna Nizhegorodova）嫁到烏克蘭後在基輔生活了15年，她在防空洞躲了幾天後，決定帶著她9歲、16歲的兩個孩子加入難民隊伍，一起逃難。她說，當她抵達戈盧布佐夫的民宿時，她只感受到空虛，「儘管知道周圍的一切都很美麗、靜謐，但那時你只會想用毯子蓋住自己。」

據聯合國統計，自烏克蘭爆發戰爭以來，已有380萬名烏克蘭人逃往國外，其中多數人撤離至波蘭和羅馬尼亞，目前為止只有約2500人逃到塞爾維亞，大部分都是把這裡當作前往西歐的中繼站。

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