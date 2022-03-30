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烏克蘭準備成為中立國！現實「1條件」恐難實現　至少得等停戰後

▲▼烏克蘭南部尼古拉耶夫（Mykolayiv）一棟政府大樓被俄軍飛彈擊中。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭南部尼古拉耶夫（Mykolayiv）一棟政府大樓被俄軍飛彈擊中。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯、烏克蘭代表團於29日在土耳其伊斯坦堡舉行停火談判。其中，俄羅斯承諾將減少在烏克蘭首都基輔的軍事行動；而烏克蘭則表示，若西方國家提供具有約束力的安全保障，則願意準備接受中立國地位。不過有報導分析，其實烏克蘭若要成為中立國，得先完成修憲等動作，而這在戰時是不可能的。

根據《衛報》，先前烏克蘭總統澤倫斯基曾於本月15日坦承，雖然多年來聽說北約（NATO）敞開大門，但烏克蘭卻始終無法、也不能加入，這是烏克蘭所認可的事實。該段發言被外界視為烏克蘭準備放棄加入北約，不過部份烏克蘭人卻認為，這是無法接受的讓步。

29日在土耳其伊斯坦堡舉行的停火談判中，烏克蘭代表團成員表示，若美國、法國、英國等西方國家根據一項國際協議提供具有約束力的安全保障，則基輔當局準備接受成為中立國。

不過報導也指出，事實上「加入北約」這個選項是烏克蘭憲法明定的基本國策，一旦澤倫斯基考慮讓烏克蘭成為中立國、同時放棄加入北約，則勢必得先完成修憲，由450個議員出席2個不同的議會會議，其中至少得有350名議員批准贊成修憲，修憲案才會送進憲法法庭審議。

然而，目前烏克蘭正處於遭俄羅斯侵略的「戰時狀態」，在實施戒嚴令或緊急狀態期間，不得修改憲法。

先前，澤倫斯基始終認為北約在戰事爆發後對烏克蘭的援助不足，而此番失望感正在改變烏國的公眾輿論。烏克蘭政治學家費森科（Volodymyr Fesenko）表示，「今天可能無法取得300票通過修憲門檻，但若衝突持續、而我們看到北約不幫忙，則輿論風向可能會改變。對我們而言，放棄加入北約，是最簡單、最不感到痛苦的讓步。」

民調中心Rating曾於3月初進行一項調查，最新結果顯示，44%的烏克蘭人認為國家應該要加入北約組織，而這份結果比今年2月俄軍入侵前的調查下降了2個百分點；至於42%的烏克蘭人則認為，烏克蘭應持續與北約合作，但不應該加入北約。

據悉，根據國際法，若一個國家不干涉其他交戰方的國際武裝衝突局勢，則它就算是中立國，規定不允許交戰方將中立國的領土做為軍事行動基地使用，或是中立國偏袒任何一方、甚至提供軍事裝備。

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