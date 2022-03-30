老婆為了納豆嗆離婚！他傻眼「值得嗎？」...網揭暗黑真相

▲納豆日前因手術住院，目前狀態已好轉，不少粉絲紛紛替他集氣加油。（圖／翻攝自臉書／納豆）



記者隋昊志／綜合報導

41歲藝人納豆因腦出血緊急住院開刀，目前病情已好轉在在復健中，昨（29）日臉書動態也久違更新，不少粉絲留言替他集氣加油。不過卻有一名男網友抱怨，老婆因為認為自己講納豆的壞話，竟然向他放話「要離婚」。

一名男網友在臉書社團「靠北老婆」發文表示，跟老婆一起看綜藝節目看到納豆，想到他前陣子中風，便隨口說自己要控制身材，免得三高造成中風，沒想到這句話卻激怒老婆，遭她回嗆「你是在說我偶像的壞話？你就不要中風，不然我一定跟你離婚」。

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這讓原PO連忙向妻子表示，自己只是在警惕要控制好體重，不要太胖，不是在說納豆的不好。沒想到越解釋妻子更氣，「你就是說他胖材中風不是嗎？沒想到你是這種幸災樂禍的人，納豆很有才華，是你能比的嗎！」、「哼，你就保佑納豆趕快好起來，不然我就跟你離婚！」

妻子的爆氣回嗆，也讓人夫無奈地發文表示，自己真的沒有要講納豆壞話的意思，不解怎麼會搞到最後要跟妻子離婚，「為了納豆離婚值得嗎」？

▲人夫抱怨，老婆竟然為了納豆要跟他離婚。（圖／翻攝自Facebook／靠北老婆）



不少網友紛紛留言笑說，「難得有這種幽默風趣的夫妻」、「施主，放生吧！讓他自由，與豆廝守」、「叫她去跟納豆結婚，你就解脫了」、「有種….躺著也中槍的感覺」、「這是我聽過最瞎的離婚理由」、「這個想離婚的梗不是很好，太爛了，再編一個，不然不給讚」、「兄弟，你確定沒有綠光罩頂嗎？」、「第一納豆很可憐，第二你竟然被排在納豆後面 也好可憐」、「第一，納豆很可憐；第二，你竟然被排在納豆後面，也好可憐」、「不好意思，我看到標題就笑了」。