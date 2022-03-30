通行60國！數位疫苗證明「逾200萬人使用」　查驗程式量第2名在美國

▲數位疫苗證明「逾200萬人使用」，查驗程式使用量第二名在美國。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

國內疫情多點爆發，尚有17條不明傳播鏈監測中，為了防止疫情重症，指揮中心已規定前往8大類場所與遶境，都須完成3劑疫苗接種，屆時需出示疫苗證明才能出行。目前除了小黃卡與健康存摺外，衛福部也於1月20日開放申請數位疫苗証明，截至今（30）日已有200萬人申請使用，有不少是旅外國人。資訊處長龐一鳴表示，健康證明可通行60多個國家，出國也可使用。

「數位新冠病毒健康證明」今年1月21日上午8點啟用，民眾出入歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖等場所等12大場所，須出示完整接種疫苗（兩劑）滿 14 天證明，數位證明可協助業者查核。

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▲衛福部資訊處長龐一鳴。

台灣醫界聯盟基金會今日舉行與疫共存數位應用系列講座，主題為「新常態下的境外與境內通行」，邀請衛福部資訊處處長龐一鳴、台大公衛學院教授陳秀熙等出席演講。

龐一鳴分享數位疫苗證明申請歷程，因為世界衛生組織訂有全球信任機制，且須符合歐盟個資保護GDPR，包含資料最小揭露原則、資料可攜原則與資料可被遺忘原則，而台灣數位疫苗證明通行全球，也均符合上述原則，打開不會顯示身分證，每一劑打了什麼疫苗，且離線也可使用。

▲陳秀熙提到，可以用數位疫苗証明做到客製化防疫。

龐一鳴說，這是因為出示疫苗證明目的只是為了通關，通常都讓保全或服務人員瞥一眼，確認「綠燈」就可放行，因此不需詳列資訊。衛福部也定期監測查驗程式使用量，今年1月22日開放申請以來，衛福部定期監測查驗程式使用情形，使用國或地區以台灣最多，但其次分別為美國、新加坡，很多都是在航空公司櫃台使用。

陳秀熙表示，數位疫苗證明可以做到「客製化優質防疫」，舉餐廳為例，完整接種疫苗的「綠燈族群」就可開放內用，尚未完整接種疫苗的黃燈族群，也可進餐廳用餐，但需與綠燈族群有所區隔。若查驗發現是未接種疫苗的「紅燈族群」，就可善意提醒是否外帶，各行各業都可先做實驗，以利未來邊境開放。