人類22次差點引爆核武！　其中一次肇事者竟是「黑熊」

▲目前世界上大約還有1萬4千枚核武器。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

俄烏戰爭爆發以來，不時傳出普丁可能會動用核武，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）受訪時則表態，俄軍不會在烏克蘭使用核武，但他也強調「別把我們逼到牆角！」事實上自從核武出現以來，人類至少22次與核戰擦肩而過，其中最荒謬的一次，竟是因為一隻越界的黑熊！

據《BBC中文網》報導，目前世界上大約還有1萬4千枚核武器，預估能毀滅30億人口。事實上人類曾因許多小烏龍多次與核武危機擦身而過，有許多事件都與戰爭無關，人例如一群鵝、月亮、電腦的小差錯或異常的天氣等，至少22次差點引爆核武。

報導舉例「熊出沒」事件，該意外發生於1962年10月25日晚間，當時正處「古巴導彈危機」的顛峰期，所有軍事訊息皆指向蘇聯正在調動部屬，只要一開打，就是一場慘烈的核戰。軍隊中人心惶惶，每個人都繃緊神經。此時，明尼蘇達州的杜魯斯地區指揮中心(Minnesota Duluth)，一名士兵瞄到一個試圖爬上指揮中心圍欄的陰影。他擔心可能為來自蘇聯的襲擊，於是發布警報。隨後，所有空軍基地瞬間鳴起警笛。

▲黑熊示意圖，非當事熊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

而附近的沃爾克空軍基地，值守人員慌亂按錯按鈕，使飛行員收到命令他們緊急升空警報。 隨後搭載著眾多核武器的戰機各自準備升空作戰。但沃爾克的空軍不知道此時入侵的不是敵軍只是一頭黑熊，幸好基地的總指揮及刻發現烏龍，趕緊開著卡車上跑道，阻止戰機升空，不然可能會以核戰的形式，引發「第三次世界大戰」。