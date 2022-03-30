這裡做快篩「乳浪畫面」太震撼！30爆乳妹被戳　網全暴動：讓我來

▲泰國酒吧巨乳女服務生做快篩，千名網友暴動「讓我來」。（圖／翻攝自Facebook／Drink กลิ้ง bar，下同）

記者張寧倢／綜合報導

疫情之下許多服務業者都會要求員工施打疫苗、定期篩檢。然而，泰國曼谷一家酒吧在網路上PO出約30多名女服務生集體做快篩的畫面，由於制服是胸前開衩大V領加上短裙，整排正妹露出傲人雪乳與長腿，坐著讓人戳鼻孔，引來逾6千網友分享推爆，還有人留言稱「讓我來戳吧！」

綜合泰媒報導，這家位於曼谷的「Drink กลิ้ง bar」最近在網路上引發廣大網友暴動，原因是店家在臉書上po出巨乳女服務生「集體被戳鼻」的快篩照，現場大約30多名火辣正妹穿著海軍藍的開領短上衣加上超短緊身裙，不論是胸前雪乳還是下身白皙長腿全都一覽無遺。

店家發文稱，這批員工都是新招募的女服務生，她們來報到的第一天就做了快篩，因為店家的核心理念是希望能安全地提供所有客戶服務，「感謝您信任我們的照顧和服務。」

然而，照片中的幾名女員工被戳鼻孔的時候略顯緊張，眾多網友們在底下留言報名，「讓我來戳」、「有沒有缺幫忙戳的工讀生」、「我想去做義工」、「這家店看起來非常安全，可以試試看」、「答應我，要常常做檢查喔！」、「這裡還有缺攝影師嗎？」等，貼文發布至今已有超過6000名網友分享、2300多則留言，引發一陣熱烈討論。

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