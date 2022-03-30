本土疫情多點爆「恐淪香港慘況？」　專家點破3原因：不可能

▲陳秀熙直言，台灣不可能成為下一個香港。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

記者楊晏琳／台北報導

本土疫情多點爆發，公衛學者陳秀熙指出，主要是因莫德納保護力下降的關係，警告下個保護力失效的就是施打BNT的族群，屆時恐又有群聚感染風險，呼籲大家應盡速施打第三劑。不過，針對民眾擔憂台灣是否成為下一個香港，他也直言「不可能」。

國內疫情分布北、中、南、東，不少人憂心台灣恐成為下一個香港及南韓。對此陳秀熙點出3個原因，直言「不可能」。他說明，台灣免疫保護力仍存在，加上民眾個人防疫措施非常確實，最重要的是，國內第二劑施打率已近78%，「只要針對老人做第三劑的加強，那大部分都會是輕症，也會康復，大家不用太擔心」。

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不過陳秀熙也警告，台灣目前整體疫苗保護力約60%，若未持續施打第三劑疫苗，保護力下降到40%至50%時，就可能爆發群聚感染。他說明，國內去年12月初的群聚感染、以及如今3月中旬後疫情再起，都是因AZ與莫德納保護力下降導致的結果。

陳秀熙分析，目前台灣第三劑施打率僅48.4%，無法補足莫德納族群下降的疫苗保護力，加上BA.2的侵襲，當然會看到疫情再起。

他表示，雖然國人自我防疫措施做得很好，但Omicron傳播速度過快，疫調、匡列，及感染源和傳播鏈的追蹤都相對困難。「若想讓台灣維持一定的免疫保護力，就要靠第三劑的施打，才能避免自然感染增多、重症出現的情況」。