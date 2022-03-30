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讓俄羅斯停戰只能靠這招！美前駐烏大使：必須讓普丁「維持自尊」

▲▼美國前駐烏克蘭大使約瓦諾維奇（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前駐烏克蘭大使約瓦諾維奇（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯、烏克蘭於29日的談判出現明確進展。俄羅斯承諾將減少烏克蘭首都基輔、切爾尼戈夫周邊的軍事行動；烏克蘭則表示，已準備好推動中立化，不會加入外國軍隊聯盟或駐紮基地。對此，美國前駐烏克蘭大使約瓦諾維奇（Marie Yovanovitch）認為，只有俄羅斯總統普丁「重拾自尊心」，才會有停戰可能。

綜合外媒報導，約瓦諾維奇於28日出席加州聯邦俱樂部（The Commonwealth Club），曾擔任副國務卿政治事務高級顧問、外交官的她對於俄烏局勢抱持希望，認為俄、烏始終進行著談判；不過她擔憂，普丁就像是一顆「不定時炸彈」，在先前的發言曾暗示會使用核武，而唯一能使普丁決定停戰的方式是，維持普丁的自尊心。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

▲維持普丁的自尊心，成為讓俄軍停戰的關鍵。（圖／路透社）

約瓦諾維奇認為，俄烏談判的關鍵之一，在於俄羅斯其實不算是一個民主國家，而烏克蘭雖然有許多缺失，但終究是民主國家，人民可以針對任何外交解決方案進行投票，烏克蘭總統澤倫斯基則體悟此點，表示需委由全民投票來批准談判方案。

約瓦諾維奇從過去俄羅斯的軍事行動分析，包括俄羅斯2008年入侵喬治亞、2014年兼併烏克蘭克里米亞地區、2022年侵略烏克蘭，有異曲同工之妙，以上案例說明俄羅斯的擴張主義是為了破壞國際既有秩序。

約瓦諾維奇表示，普丁將國家主權秩序、遵守國際規則視若無物，「因為普丁的經濟系統、政治制度起不了作用，且毫無任何吸引力來讓盟友選擇加入，因此他只能靠摧毀外在的東西，來讓自己處在良好的地位。」

▲▼烏克蘭領土防衛士兵在利維夫附近演習時向一個秘密地點開火。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭領土防衛士兵在利維夫附近演習時向一個秘密地點開火。（圖／達志影像／美聯社）

不過，約瓦諾維奇也擔憂，俄羅斯依舊是全球大國、且是繼美國之後的核武強國，從普丁先前釋出的種種訊息來看，普丁恐怕會加倍使用戰術性核導彈等大規模殺傷性武器來終結戰爭，這將導致大規模死亡與破壞，生靈塗炭的景象將淪為巨大悲劇。

另外，約瓦諾維奇點出普丁與其幕僚針對俄烏局勢上做出「3大誤判」，包括將烏克蘭獨立國家主權視若無物，將烏克蘭看作「小俄羅斯」；同時以為俄軍非常強大，卻輕忽後勤補給的重要性；最後還低估以美國為首的西方社會的實力，認為美國撤離阿富汗的舉動導致西方分裂等。

據悉，約瓦諾維奇於1958年在加拿大蒙特婁出生，並於3歲那年起定居美國康乃狄克州，長期以俄語交流，同時與烏克蘭有著密切家族聯繫，直到成年後才歸化為美國公民。約瓦諾維奇的父親早年為躲避納粹德國、蘇維埃政權而逃離至加拿大。約瓦諾維奇曾出任美國駐吉爾吉斯大使、駐亞美尼亞大使，2016至2019年出任駐烏克蘭大使，後遭時任美國總統川普指責解職。

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