快訊／基隆南榮國中學生確診！全校緊急停課1天、該班停課10天

▲▼基隆南榮國中。（圖／翻攝google maps）

記者郭世賢、林昱萱／基隆報導

新冠肺炎疫情升溫，本土案例接連增加，基隆二信中學、海洋大學陸續停課，而今又傳出南榮國中一名學生確診，因此該生的班級將停課10天，其餘教職員、學生預防性停課一天。

南榮國中公告：

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1. 因本校學生出現確診個案，經由基隆市疫情指揮中心評估，所有師生於於今日進行篩檢。

2. 依據基隆市校園停課規定，全校即日起先預防性停課一日(3月30日)3月31日復課，確診個按班級停課10日(自3月30日起至4月8日結束) 4月11日復課。

3. 因應防疫需要，學生宜步行或家長接送到校，依照衛生局指示不可搭乘大眾 交通工具，可單獨搭乘計程車並保持社交距離。

4. 配合防疫規定，校園暫不開放家長停車(除行動不便學生之外)，為避免造成 交通混亂，請家長送學生到校後先將車輛駛離，待學生檢測完畢，與家長聯 絡後再接回。

5. 在外縣市無法今日採檢的師生，請到所在地附近醫院急診室進行 PCR，告知 有與確診者足跡重疊，接收到基隆衛生局通知，即可用公費採檢。

6. 請各班學生於收到訊息後，在群組內回覆已收到，以利導師掌握，謝謝。