法「神鬼先知」預言：2023年將發生世界大戰！　時間恐長達7個月

▲烏俄戰爭開打已超過1個月。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

被譽為「神鬼先知」的法國預言家諾斯特拉達穆斯（Nostradamus）在450年前做出數千個預測，曾精準預言希特勒崛起、甘迺迪預測和911事件。他在今年的預言指出，會發生小行星撞地球、通貨膨脹和大飢荒等，儘管這些尚未成真，但距離2022年結束還有9個月，而諾斯特拉達穆斯對2023年的預言更加恐怖。

規模龐大的戰爭

諾斯特拉達穆斯在1555年出版的《預言》一書提到，「長達7個月的戰爭，人們將死於罪惡。」這可能是在暗示，明年烏俄戰爭可能引發更大且長達7個月的第三次世界大戰，加上美俄等國都擁有核武，一切都必須謹慎行事。

天上之火

諾斯特拉達穆斯也提到了「來自雄偉建築物的天火」，而在《聖經》中，世界末日或是時代的終結總是會提到「火」這個關鍵因素。有人認為一種新的世界秩序將會從文明世界的灰燼中出現；不過，也有人認為，這篇預言更像是任何人都能做出的猜測。

Nostradamus chillingly predicted WW3 in 2023 after ‘correctly foreseeing’ Ukraine conflict this year #SmartNews https://t.co/Luls82e6Tq — Charles Seymour (@charliesey60) March 30, 2022

無法觸及的火星

《預言》提到「火星上的光正在消失」，雖然這可以解釋成行星進入逆行，但它也可以解釋成人類殖民火星的行動。

美國太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk）多次表示，人類將在2029年登陸火星，他想要在10年內完成火星探索和殖民，也許這篇預言就暗示著，他的火星殖民行動可能會失敗。