歐盟4國驅逐43名俄外交官　涉從事「情報活動」限2周內離境

▲歐盟4個國家宣布，針對國內43名俄羅斯外交官下達驅逐令。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭後遭西方國家制裁，繼上星期東歐國家驅逐20名俄國外交官後，愛爾蘭、比利時、荷蘭與捷克等4個歐盟國家宣布，針對國內43名俄羅斯外交官下達驅逐令，因為這些外交官可能是「秘密活躍」的情報人員。比利時外交部長表示，這些外交人員必須在兩個星期內離境。

根據BBC報導，比利時副總理兼外交部長威爾梅斯（Sophie Wilmes）表示，驅逐俄國外交官攸關國家安全，俄駐布魯塞爾和安特衛普（Antwerp）的21名外交官必須在兩周內離開，而此舉是和荷蘭聯合做出的決定。荷蘭外交部指出，他們正在驅逐17名俄國外交官，因為這些外交人員可能是「秘密活躍」的情報人員。

愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）說，政府在收到情報官員的安全建議後，也決定驅逐4名俄國外交官，「因為他們的活動不符合外交行為的國際標準。」俄駐都柏林大使館表示，他們拒絕接受此毫無根據的決定，此舉將進一步惡化兩國關係。

捷克官員向法新社表示，該國決定驅逐俄駐捷克副大使；捷克外交部則在推特指出，「我們正在與盟國一起，減少俄羅斯在歐盟的情報機構。」

波蘭23日宣布，國內反間諜機構「國內安全局」（ABW）確認45名俄國外交人員涉嫌擔任間諜，因此對其下達驅逐令。保加利亞、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞也在本月稍早驅逐了20名俄國外交人員，理由是這些官員從事的活動違反其外交準則。

俄羅斯目前都採取同樣行動回擊，宣布驅逐了愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的10名駐俄外交官。