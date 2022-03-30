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普丁被爆「已經躲入核掩體」　恐將部署核武！飛機路徑曝詭異行蹤

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲外媒報導，俄羅斯總統普丁可能已經躲進機密的核掩體。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）28日接受美媒採訪時曾表示，如果國家面臨「生存威脅」，俄羅斯不排除使用核武。然而，現在卻傳出總統普丁（Vladimir Putin）與國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）座機的飛行路徑遭到追蹤，兩人很可能已經躲進了機密的「核掩體」，顯示俄國可能準備部署核武。

根據《每日郵報》報導，荷蘭調查新聞組織「Bellingcat」負責俄國事務的首席調查記者格羅澤夫（Christo Grozev）受訪表示，透過追蹤紹伊古經常搭乘的飛機，可以發現前往烏法（Ufa）的路徑相當頻繁，幾乎每天都有航班飛往烏法，據所知，那個地區正好有受到嚴密保護的核掩體，「我絕對肯定紹伊古身處在某個掩體（bunker）裡。」

▲▼俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯國防部長紹伊古也被爆料前往核掩體躲避。（圖／達志影像／美聯社）

格羅澤夫說，巧合的是，紹伊古31歲女兒克塞妮雅（Ksenia Shoigu）最近才剛證實她「人就在烏法」。克塞妮雅22日在Telegram上發文稱，自己當天因出差關係而抵達烏法。當地媒體報導，克塞妮雅是應官員的私人邀請於24日至25日間訪問烏法。

格羅澤夫認為，普丁很可能躲在其他地方的掩體，因為他經常搭乘的國有飛機比紹伊古飛往烏法的航班更加機密，每當飛到莫斯科東北約2900公里處遙遠的石油之都「蘇爾古特」（Surgut）就會關掉雷達，導致最後一段飛行路徑成謎。格羅澤夫表示，普丁座機抵達的地方很可能是更機密的核掩體，只有政府菁英才能進入。

另外，格羅澤夫也暗示俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）正躲在掩體中指揮行動。先前有消息稱，普丁已經將前妻、女兒送至位於一處有「地下城市」之稱的核掩體內，不過此消息並未得到進一步證實。

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