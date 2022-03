烏克蘭朝「俄軍營」發射炮擊！4俄士兵受傷　火光炸裂畫面曝

▲烏軍疑似首度成功炮擊俄軍軍營。(圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

俄羅斯在俄烏最新一輪談判中承諾,將大幅減少在基輔周圍的軍事行動與攻擊火力,沒想到稍早俄媒報導,俄軍設置在邊境的軍營遭到烏軍砲彈攻擊,導致至少4名士兵受傷。而這也被認為是烏克蘭首度對俄軍進行「反擊」。

根據俄羅斯官媒《塔斯社》報導,俄羅斯西南城市貝爾哥羅德(Belgorod)郊外村落的一個臨時軍營,遭到疑似烏克蘭的導彈擊中。該俄軍軍營位於俄烏邊界,距離烏克蘭哈爾科夫(Kharkiv)僅40英里(約64.3公里)。

Residents of #Russian city of #Belgorod report an explosion near the village of Oktyabrsky. It is about 12 kilometers to the #Ukrainian border.



The governor of Belgorod region, Vyacheslav Gladkov, confirmed information about explosions. He did not specify what exactly happened. pic.twitter.com/zrFzot2JTk