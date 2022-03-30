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普丁政府遭重創「3跡象」洩慘況　他曝唯一解方：俄國人才做得到

▲▼普丁的表情顯得相當不悅。專家認為，一旦俄軍進攻烏國受挫，則普丁將會使用更殘忍、激烈的方式攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁在開戰後露面，被外界認為看起來非常疲憊。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

CNN資深政治記者沃夫（Zachary Wolf）分析指出，普丁政府據傳向北京求助，威脅使用盧布支付外債利息，並且沒收西方資產，都顯示出經濟環境確實被西方制裁重創。俄國知名異議人士卡拉─穆爾扎（Vladimir Kara-Murza）直言，如果想要結束一切，唯一方法就是普丁下台，而且只有俄羅斯人能夠做到這件事。

CNN及《金融時報》先後報導，2名美國官員爆料，莫斯科已向北京尋求經濟及軍事協助，包括地對空導彈、無人機、裝甲車、後勤車輛及情報設備，且北京「積極回應」要求，而白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）也說，此事值得關切。儘管2國都已駁斥消息，中俄是否可能合作互援，持續引發高度關注。

俄國被西方制裁後，一半外匯存底都被凍結，面臨外債違約危機。對此，莫斯科威脅使用嚴重貶值的盧布償還「來自不友善國家」的政府債券利息；普丁23日也宣布，對俄「不友好國家」必須使用盧布購買天然氣，不過已遭G7拒絕。

▲▼莫斯科街頭的香奈兒商店。（圖／達志影像／美聯社）

▲國際食品、娛樂、科技、精品及運輸等產業紛紛宣布退出俄國。圖為莫斯科街頭的香奈兒商店。（圖／達志影像／美聯社）

除了西方政府以外，大量國際品牌也紛紛退出俄國市場，莫斯科因此宣布沒收撤離企業的在俄資產。但是，俄羅斯首富、最大礦業冶金公司諾里爾斯克鎳公司（Norilsk Nickel）總裁波塔寧（Vladimir Potanin）呼籲當局千萬不能這麼做，因為此舉將導致全球不信任在俄投資，甚至「把我們帶回100年前，退回1917年。」

普丁政府陷入經濟泥沼之際，俄羅斯反對派也提出看法。卡拉─穆爾扎（Vladimir Kara-Murza）二度遭毒殺都倖存下來，他14日在華府接受CNN採訪時說，普丁已經抹殺冷戰結束至今30年的政治成果，「沒有什麼能夠阻止普丁了。」

卡拉─穆爾扎表示，「結束戰局的唯一策略就是普丁不再在俄羅斯掌權。這是唯一的戰略解決方案……更不用說，只有俄羅斯人才能做到這件事，只有俄羅斯人可以影響我們國家的政治改革。」他認為，各國應該努力投入技術創新，試圖向俄羅斯人民提供真相。

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