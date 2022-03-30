拜登質疑俄軍「撤兵基輔」承諾：沒看到實際行動　不會當真

▲拜登和美國官員態度一致，絕不輕信俄羅斯和普丁的承諾。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏最新一輪談判中，俄羅斯承諾大幅減少在基輔周圍的軍事行動，但美國總統拜登、五角大廈都認為，需要採取極度謹慎的態度，並表示他們期望看到俄國釋放更明確的減緩衝突的訊號。美國官員更警告，「任何人都不該被俄羅斯的承諾玩弄」。

CNN報導，拜登在白宮表示，對於俄羅斯的承諾「走著瞧」，「除非看到他們的實際行動，否則我不會當真。我們就看他們是不是真的會兌現承諾。」拜登的態度反應了美方對俄國總統普丁的高度懷疑，目前雖然已經觀察到基輔周圍少部分的俄軍後撤，但五角大廈表示這樣的軍事安排看起來比較像是「重新部署」。

部分西方國家官員認為，俄軍做出的部署只是因為在烏克蘭的戰事停滯，藉此操作戰術演練。美方官員也指出，只要戰鬥條件允許，俄羅斯隨時都會違反承諾。

有鑑於以往交手的經驗，美方官員質疑普丁是否認真看待俄烏合談，或是這只是一個手段，有些人也對澤倫斯基的動向持保留態度，並對他為了和談可能做出的讓步保持警惕。

俄烏雙方代表團在土耳其的主持下，於伊斯坦堡展開和談，雙方會後都表示取得重大進展。俄羅斯同意減少在基輔和北方的軍事行動，並且不反對烏克蘭加入歐盟；烏克蘭則接受「中立國家」地位作為談判條件，不會加入北約或其他軍事組織，也不會允許他國在境內設立軍事基地和部署武器。不過克里米亞和烏東頓巴斯地區的領土爭議，雙方將在之後展開漫長談判。