美核准50歲以上與免疫不全者　施打第4劑疫苗

▲美國FDA核准50歲以上或免疫不全者施打第4劑莫德納或BNT。（圖／路透）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓29日專電

美國食品暨藥物管理局（FDA）今天核准50歲以上或免疫不全者施打第4劑莫德納或BNT疫苗，與第3劑須間隔至少4個月。選打單劑型嬌生疫苗與追加劑的民眾，也可再追打一劑mRNA疫苗。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情邁入第3年，由於疫苗效力會隨時間降低，部分國家陸續建議年長者或高危族群施打第4劑疫苗（亦即第2劑追加劑），包括瑞典、以色列與智利，美國今天也加入行列。

美國FDA今天宣布，核准50歲以上民眾或12歲以上免疫不全者，於第3劑疫苗施打至少4個月後，接種第4劑疫苗。核准疫苗名單包括莫德納（Moderna）與輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗。

▲民眾施打新冠疫苗。（圖／路透）



FDA生物製劑評估暨研究中心主任馬克斯（Peter Marks）表示，目前證據顯示，年長者與免疫不全民眾體內預防COVID-19重症的保護力，會隨時間部分減弱。根據新數據分析，施打第2劑莫德納或BNT追加劑，有助高危族群提高保護力。

此外，美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天也宣布，依據最新研究數據，先前接種嬌生（Johnson & Johnson）疫苗與追加劑的民眾，即日起得以再追打一劑mRNA疫苗。

CDC今天公布一份最新研究，比較嬌生與mRNA疫苗混打效力。在預防送急診方面，施打一劑嬌生疫苗效力僅24%，打兩劑嬌生效力雖提高至54%，仍遠不及施打一劑嬌生加一劑mRNA（79%），或接種3劑mRNA疫苗（83%）的效力。在預防住院上，也出現類似結果。根據研究報告，上述疫苗組合效力分別為31%、67%、78%及90％。