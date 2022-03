俄軍戰車糗被「泥將軍」打敗　烏軍開挖諷：把坦克種在地上

▲烏軍找來挖土機,把俄軍坦克挖出來。(圖/翻攝臉書「General Staff of the Armed Forces of Ukraine 」)

記者張靖榕/綜合外電報導

俄軍入侵烏克蘭以來,經常發生戰車陷入雪融後的爛泥地,被「泥將軍」卡得動彈不得,只好棄車逃跑的情況,烏軍也多次出動挖土機和拖拉機將坦克帶走,這樣「道路救援」的結果就是不少俄軍坦克只要車況堪用,就會被烏軍繳獲利用,拿來對付俄軍。

烏克蘭武裝部隊總參謀部29日在臉書發文,諷刺地表示「俄羅斯占領者」把坦克都「種在泥地裡」,一些烏克蘭平民想要把這些坦克全部燒毀,以免之後俄軍回來又重新投入使用,但是烏軍沒有讓他們動手,而是再次出動挖土機,要把俄軍坦克挖出來後重新整理,化整為烏軍戰力。





▲俄軍裝甲車「出土」。(圖/翻攝臉書「General Staff of the Armed Forces of Ukraine 」)

繳獲的俄軍坦克如果已經不能使用,就會被銷毀,如果情況還良好,將會被烏軍重新整理好,送上前線對付俄軍,「相信烏克蘭武裝部隊,讓我們一起贏!」

烏克蘭與許多支持烏克蘭的網友紛紛留言,「幹得好,挖得很熟練了」、「烏克蘭黑土讚啦」、「看我們烏克蘭的黑土多肥沃,還能種出俄羅斯坦克。」