俄軍戰車糗被「泥將軍」打敗　烏軍開挖諷：把坦克種在地上

▲烏軍找來挖土機，把俄軍坦克挖出來。（圖／翻攝臉書「General Staff of the Armed Forces of Ukraine 」）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄軍入侵烏克蘭以來，經常發生戰車陷入雪融後的爛泥地，被「泥將軍」卡得動彈不得，只好棄車逃跑的情況，烏軍也多次出動挖土機和拖拉機將坦克帶走，這樣「道路救援」的結果就是不少俄軍坦克只要車況堪用，就會被烏軍繳獲利用，拿來對付俄軍。

烏克蘭武裝部隊總參謀部29日在臉書發文，諷刺地表示「俄羅斯占領者」把坦克都「種在泥地裡」，一些烏克蘭平民想要把這些坦克全部燒毀，以免之後俄軍回來又重新投入使用，但是烏軍沒有讓他們動手，而是再次出動挖土機，要把俄軍坦克挖出來後重新整理，化整為烏軍戰力。





▲俄軍裝甲車「出土」。（圖／翻攝臉書「General Staff of the Armed Forces of Ukraine 」）

繳獲的俄軍坦克如果已經不能使用，就會被銷毀，如果情況還良好，將會被烏軍重新整理好，送上前線對付俄軍，「相信烏克蘭武裝部隊，讓我們一起贏！」

烏克蘭與許多支持烏克蘭的網友紛紛留言，「幹得好，挖得很熟練了」、「烏克蘭黑土讚啦」、「看我們烏克蘭的黑土多肥沃，還能種出俄羅斯坦克。」