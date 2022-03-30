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美軍情高層認「情報收集落差」：高估俄軍　低估烏軍

▲▼美國空軍四星上將、歐洲司令部最高司令沃特斯（Tod Wolters）出席參議院軍事委員會聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐洲司令部最高司令沃特斯表示，美軍情報可能存在失準的地方。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國空軍四星上將、歐洲司令部最高司令沃特斯（Tod Wolters）29日坦承，美軍情報蒐集「可能」存在與真實情況的落差，導致美方在俄烏開戰前高估俄軍實力、低估烏軍抵抗的能力。美國曾估計一旦開戰，俄軍將會在72到96小時內淪陷，但至今已近40天，俄軍仍未攻陷基輔。

CNN報導，在俄羅斯總統普丁下令對烏克蘭展開「特別軍事行動」前，美方成功預測俄軍的入侵行動，不過美方根據情報認為這場俄對烏的全國性侵略，會導致烏克蘭首都基輔在幾天內迅速陷落，結果開戰進入第二個月，俄軍非但沒有拿下基輔，還遭遇嚴重後勤問題，甚至出現遭烏軍局部反擊重奪據點的情況。

沃特斯29日接受參議院軍事委員會聽證會，他被密西西比州的共和黨參議員韋克（Roger Wicke）問到，美方情報蒐集是否存在落差，導致美國高估俄羅斯的軍事實力，同時低估烏軍。

「有可能」，沃特斯坦承美方情報似乎失準，他表示在戰爭告一段落後，美方會同以往作法一樣，針對這場危機進行一次全盤的檢討審視，找出較弱的環節並設法改善，「這（情報失準）可能就是其中一環」。

美國國家情報總監海因斯（Avril Haines）在此前的聽證會中同樣指出，普丁低估了烏克蘭的抵抗能力，「我們也是，我們也沒有預期他（普丁）的軍隊會遭遇到這些軍事挑戰。」

美國國防情報局（DIA）局長貝里爾中將（Scott Berrier）則表示，美方在戰情的情報是根據多項事實彙整得出的結果，包括他認為烏克蘭的準備並沒有那麼周全，「所以，我質疑過他們反抗的意願，那是我的預期中失準的地方，因為他們打得非常英勇，而且繼續在做著正確的事。」

俄烏最新談判結果，俄羅斯承諾會從基輔「大幅減少軍力」，並且不反對烏克蘭加入歐盟，烏克蘭則接受「中立國家」條件，不會加入北約等任何軍事組織，也不會讓外國在境內設立軍事基地。此舉被視為俄烏戰事出現曙光，雙方態度軟化，但同時俄羅斯也被認為是因戰事拖延已經超出預期，要找好台階下。

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