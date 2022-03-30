面試公司竟秒錄取…主管狂問奇葩問題　過程驚呆網友：絕對是屎缺

▲面試上市公司秒錄取，奇葩面試過程驚呆網友：「絕對是屎缺」。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在Dcard表示，她日前面試了一間上市公司的會計助理，結果遇到奇葩的面試主管，對方還說「公司一個月找不到人」，當場錄取她，還希望她能立刻上班，最好能待3、4年，讓她滿臉問號「會不會太草率」。其他網友看了紛紛勸說「絕對是屎缺」。

原PO在Dcard表示，她日前面試一間上市公司的會計助理，結果直到面試流程結束，她都不知道公司福利，因為對方根本沒有給機會問，面試官在說明工作內容後就離開了，接著換另一名公司主管進來，劈頭就問她「血型、星座、家裡房子是租的嗎、爸媽還健在嗎」等，讓她超級傻眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她說，主管沒有問她會什麼，直接開出28K說錄取了，希望可以立刻上班並待3、4年，還告訴她「我找了一個月一直找不到適合的人，這樣我要繼續找人，如果你有想要這份工作再打給我」、「我這個缺機會難得，對你的職涯有好處，這都是我的肺腑之言」，讓她覺得「公司這樣就決定用人會不會太草率？」

其他網友看了文章後紛紛表示「通常當下錄取的都是屎缺」、「這看起來就很雷，主管會一直說要你做3、4年就是因為之前流動率高」、「感覺很屎缺」、「這間公司看起來就很雷」、「我自己對於當天錄取，隔天錄取的公司都不會去」、「缺人開28K，笑死」、「看起來是大雷，建議不要去」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完