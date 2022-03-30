　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄烏和談出現明確進展　「普丁與澤倫斯基」會談似有譜

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（左），俄羅斯總統普丁（右）。（組圖／路透）

▲俄烏談判出現具體進度，澤倫斯基與普丁會談有譜。（組圖／路透） 

中央社伊斯坦堡29日綜合外電報導

俄羅斯和烏克蘭和平談判29日出現最明確進展，俄方承諾在烏克蘭首都基輔和北部大城切爾尼戈夫周邊減少戰事，並表示降溫行動的下一步會是由俄烏兩國總統舉行會談。

路透社報導，俄烏代表29日在土耳其伊斯坦堡舉行談判，結束後俄羅斯國防部副部長福明（Alexander Fomin）向媒體報告進展。

他說：「為了提升互信，以及創造必要條件來促成進一步談判與達成同意與簽署協議的最終目標，相關決定已做出，我方將相當大幅減少在基輔和切爾尼戈夫（Chernihiv）方向的軍事活動。」

不過，福明並未提及烏克蘭東部和南部的情況。俄羅斯軍隊也猛烈進攻這兩處，但至今仍無法有重大突破。

俄羅斯首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）表示，莫斯科為讓已持續34天的衝突降溫，正採取2階段步驟，「今天的結果是第一步驟」。

他說明第二步驟是當俄烏兩國外長草簽和平協定時，俄國總統普丁（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）可同時會面。

烏克蘭談判代表說，他們提議烏克蘭可接受中立地位，以換取安全保證，這意味基輔不會加入軍事聯盟或讓軍事基地進駐。

梅丁思基表示：「這些提議將在不久的將來納入考量，並將向（普丁）總統匯報，我們也將給出回覆。」

佛明還說，俄羅斯也要求烏克蘭排除他所謂對俄軍戰俘的虐待。

烏克蘭軍方副參謀總長今天表示，烏方持續檢查與對待戰俘相關的所有資訊，若發現烏國軍人犯下任何違法行為，將採取適當法律行動。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄烏和談出現明確進展　「普丁與澤倫斯基」會談似有譜

在台俄人曝「故鄉恐怖洗腦」慘況：納粹轟炸城市　俄軍拯救烏克蘭

美軍三巨頭齊聚澳洲　整合美澳太空與網路力量對抗中國

美國國務卿：撤兵基輔是欺騙手段　俄烏會談「沒見到」實質進展

阿布拉莫維奇被下毒？俄總統新聞秘書：認知作戰！

烏克蘭外長呼籲：所有國家應把使用「Z符號」　視為犯罪行為

神隱多月終於公開露面　英國女王出席亡夫追思禮拜

和平曙光！俄羅斯答應撤軍基輔　烏克蘭「有條件」答應中立化

快訊／俄羅斯首席談判代表：不反對「烏克蘭加入歐盟」

日本審定通過歪曲歷史的高中教科書　韓國促立即糾正

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

阿母抱娃哄睡「手掌卻拍狗」　網見隔壁背影笑：爸爸最可憐

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

學長大聲公告白！學妹：不要　他一秒翻臉「何必單戀一枝花」

見男人被抱惡霸犬吃醋狂叫　渾圓背影氣炸抖肉超反差萌

蔡依林吐戀愛金句「把自己放第一」　小孩不認識自己..嘆：他們比較愛林俊傑XD

俄烏和談出現明確進展　「普丁與澤倫斯基」會談似有譜

在台俄人曝「故鄉恐怖洗腦」慘況：納粹轟炸城市　俄軍拯救烏克蘭

美軍三巨頭齊聚澳洲　整合美澳太空與網路力量對抗中國

美國國務卿：撤兵基輔是欺騙手段　俄烏會談「沒見到」實質進展

阿布拉莫維奇被下毒？俄總統新聞秘書：認知作戰！

烏克蘭外長呼籲：所有國家應把使用「Z符號」　視為犯罪行為

神隱多月終於公開露面　英國女王出席亡夫追思禮拜

和平曙光！俄羅斯答應撤軍基輔　烏克蘭「有條件」答應中立化

快訊／俄羅斯首席談判代表：不反對「烏克蘭加入歐盟」

日本審定通過歪曲歷史的高中教科書　韓國促立即糾正

情趣女神自爆「想掰了19公分網紅」！公布下一任條件：22cm先

中和公寓1-3樓群聚整棟清空！　6住戶染疫「3條關係圖」居民毛毛的

一堆人30歲存款不到100萬　網點名「3大魔王」：逼成月光族

34歲男七張捷運站拉K到斷片　遭噴辣椒水壓制怒吼：我是誰！

清明雨水是「財水」！命理師曝12生肖招財法　旺一整年秘訣大公開

台中安養院驚爆「虐待老人、侵吞年金」　菩提仁愛之家回應了

統神新流量密碼！晨晨化身叛逆力量人點閱暴漲　三個月就會做效果

俄烏和談出現明確進展　「普丁與澤倫斯基」會談似有譜

陸踢爆「口剝蠶豆」噁拚腳踩酸菜　老闆娘竟回：生意太好被忌妒

在台俄人曝「故鄉恐怖洗腦」慘況：納粹轟炸城市　俄軍拯救烏克蘭

温昇豪想看她演外遇…隋棠：很會記仇！　心疼朱芯儀罹癌「這條路很不好走」

國際熱門新聞

俄答應撤軍基輔　烏「有條件」答應中立化

足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨

她耍帥直播「玩手槍」誤殺表哥！嚇到開槍自轟

即／俄：不反對「烏克蘭加入歐盟」

布林肯：俄烏會談「沒見到」實質進展

俄防長：殲滅600外籍傭兵「500人跑了」

正妹閃婚當醫師娘　老公摘下口罩卻悲劇了

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

妹仔「手指搓揉」劇毒生物　牠翹起回應

美澳進行太空與網路合作，對抗中國

在台俄人曝洗腦慘況：納粹轟炸　俄軍救烏克蘭

阿布拉莫維奇被下毒？俄：認知作戰

神隱多月　英女王出席亡夫追思禮拜

俄烏談判開始　土耳其總統：該有結果了

更多熱門

相關新聞

在台俄人曝洗腦慘況：納粹轟炸　俄軍救烏克蘭

在台俄人曝洗腦慘況：納粹轟炸　俄軍救烏克蘭

俄羅斯入侵烏克蘭已經超過1個月，期間就不斷傳出俄羅斯對內控制資訊、洗腦人民的傳聞，一位在台灣的俄羅斯人瓦迪姆（Vadim）接受來自瑞典的YouTuber盧卡斯（Lukas Engström）的訪問，就直接談到俄羅斯被洗腦的慘況，許多相信新聞畫面是納粹轟在轟炸城市，而俄軍是去拯救烏克蘭。

布林肯：俄烏會談「沒見到」實質進展

布林肯：俄烏會談「沒見到」實質進展

阿布拉莫維奇被下毒？俄：認知作戰

阿布拉莫維奇被下毒？俄：認知作戰

烏克蘭外長：所有國家應把「Z符號」視為犯罪

烏克蘭外長：所有國家應把「Z符號」視為犯罪

申請抗俄傭兵遭拒！阿美族王芮緹曝原因

申請抗俄傭兵遭拒！阿美族王芮緹曝原因

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機

讀者迴響

熱門新聞

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他

和碩前副總裁失蹤　監視器發現新畫面

冷氣團夾雨全台濕冷　圖看變天30→14°C

五月天阿信突爆料　石頭肺炎被隔離

蝦皮店到店經理1句話　上3天想離職

本土竄150例「升三級嗎」網怕倒一片

「台灣第一女優」登《BBC》

印度神童預言全球7災...台灣被點名

50多歲女打AZ亡　獲600萬救濟金

彰化台61線回堵　男一路逆向遭輾過

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

「她認不是處女」傳統媽反應網讚爆

黃虛線超車罰1200！網見原因長知識

聯詠分紅傳上看50個月　逾千萬入袋

蕾菈美臉全毀腫成豬頭　整型慘樣曝

更多

最夯影音

更多
男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面