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一堆人30歲存款不到100萬　網點名「3大魔王」：逼成月光族

▲▼領錢,鈔票,有錢人,ATM。（圖／記者劉維榛攝）

▲30歲一堆人存款不到百萬，網嘆被「3大魔王」壓垮。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人都將「第一桶金」看得特別重要，一名網友在批踢踢表示，他日前看了一個街訪節目，發現一堆人30歲存款竟不到100萬，甚至有人連10萬元都沒有，讓他好奇「真的有這麼難嗎」。

原PO在批踢踢以「30歲存不到第一桶金」為題，表示日前看了一個街頭訪問節目，發現有許多受訪者都表明「存款不到100萬元」「甚至連存到幾十萬元都有困難」。

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他認為，若一名正常大學生22歲畢業，23歲正式步入社會工作，大約有7年的工作時間，這樣只要每個月存1.2萬元，每一年存14萬元，直到30歲就可以存到100萬元，讓他好奇「30歲存到第一桶金，真的有這麼難嗎？」

▲▼發薪,有錢人,鈔票。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO疑惑「30歲存到第一桶金，真的有這麼難嗎」。（圖／記者鄺郁庭攝）

貼文一出立刻引起網友熱議，有人說「月薪9萬省一點，存2年就有了」、「6年存100萬是基本的吧」、「我27歲存到都覺得晚了，一堆23、24歲剛畢業就存到的」、「100萬真的沒多少」、「30歲沒100萬元真的有點慘」。

也有許多人說，多數人光是扣掉房租、孝親費和學貸就變成月光族了，「台北沒房，當然存不到」、「很難，不是每個人都不用負擔房租、孝親、學貸」、「不用還學貸喔」、「看需不需要養家換學貸啊，每個人出身不一樣」。

也有人認為，「比較存款多少根本沒意義，搞不好他有投資跟房產啊，應該把重點放在理財方式和花錢態度」、「說不定人家都拿去買股票還沒換現」、「每個人的狀況不一樣，真的不用比較，但那種平常沒在理財又哭窮的人真的活該」。

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