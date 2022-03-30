在台俄人曝「故鄉恐怖洗腦」慘況：納粹轟炸城市　俄軍拯救烏克蘭

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭已經超過1個月，期間就不斷傳出俄羅斯對內控制資訊、洗腦人民的傳聞。一位在台灣的俄羅斯人瓦迪姆（Vadim）接受來自瑞典的YouTuber盧卡斯（Lukas Engström）的訪問，就直接談到俄羅斯被洗腦的慘況，許多人相信新聞畫面是納粹在轟炸城市，而俄軍是去拯救烏克蘭。

瓦迪姆自我介紹，他在克里米亞出生，3歲左右舉家搬到莫斯科，現在還有親戚在烏克蘭，自從2014年克里米亞事件之後，兩邊的親戚從此不再聯絡，很多類似背景的朋友，即使跟烏克蘭的親友見面，也不談跟政治相關的話題。

▲瓦迪姆（Vadim）說明俄羅斯洗腦人民的說詞後，盧卡斯（Lukas Engström）吃驚地瞪大雙眼，感到不可置信。（圖／翻攝自YouTube／外國人介紹台灣）



瓦迪姆接著說，最近網路上曝光許多烏克蘭人躲在避難所，家園被轟炸成一片火海的影片，然後把這些影片傳給俄羅斯拿親友看，他們卻說，「這都是假的，不是俄軍轟炸你們的城市，是你們的納粹軍隊，在轟炸你們的城市，我們俄軍會去拯救你們」。

瓦迪姆表示，「這就是我們國家的人目前的心態，當你開始明白這件事有多糟糕的時候，我真的很害怕，因為當有數百萬人，盲目地相信這樣的謊言時，他們基本上就已經可以開戰了」。

瓦迪姆說，他現在不可能跟家人在談論時事，如果家人真的要講到烏克蘭的情況，他會立刻打斷，因為他真的認識從戰地逃出來的人，有的人房子被炸成半毀，但就算他解釋這樣的情況，家人還是不相信。

▲瓦迪姆表示，俄媒看到的新聞7成是假新聞。（圖／翻攝自YouTube／外國人介紹台灣）



瓦迪姆指出，從俄媒看到的資訊70%是假新聞，包括提到這場戰爭只是「特殊軍事行動」，目的是為了將烏克蘭人民，從西方國家和奪取了烏克蘭軍政大權的納粹軍隊手中解放。

▲俄羅斯在這次戰爭把很多義務役的年輕人推上戰場，媽媽聯絡軍方才知道兒子去烏克蘭參戰。（圖／翻攝自YouTube／外國人介紹台灣）



瓦迪姆還舉例，一開始軍方說，「只有志願役的軍人參加了軍事行動」，但是過了1周之後，俄羅斯軍方又說，「沒有簽志願役的軍人也被送去參戰，那些人是被誤送過去的」，很多年輕人因此死在戰場，他們的媽媽打電話到軍中問，「2月23日才跟我兒子通話，怎麼現在找不到人，我兒子去哪裡了？」

瓦迪姆說，在俄羅斯有很多50歲以上的人，他們到現在還是只會使用有線電話，他們唯一的資訊來源，就是官媒的報紙，所以這些人100%相信官媒報導戰爭的立場，或是他們相信可以回到40年前的蘇聯時代，當時的生活是世界最好的生活，現在的俄羅斯正從蘇聯解體後的廢墟中崛起。

▲瓦迪姆提到，極端立場的亞速營人士，在國會選舉沒有取得任何席次。（圖／翻攝自YouTube／外國人介紹台灣）



瓦迪姆指出，2014年後在烏克蘭有一個軍事組織亞速營（Azov Battalion）這群人的主張也許比較接近納粹，但這只是一個很小的群體，可能不到1萬人，在上次的選舉中，這群人在烏克蘭沒有取得任何國會席次，基本上在烏克蘭政壇消失了，但是普丁相信這群人掌握權力，而且人數眾多。

瓦迪姆最後提到，西方國家的制裁讓許多品牌終止了在俄羅斯的服務，但實際上這些制裁懲罰到的都是國內反普丁的那些人，那些人都是思想比較開放，希望俄羅斯走向民主的人，目前的制裁，反而對普丁的支持者沒有造成任何影響。

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