台灣旅遊慘輸國外？眾人點名「2大致命缺點」：真的很敢開價

▲台灣旅遊慘輸國外，眾人點出2個致命缺點，（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

全球受新冠疫情衝擊，許多人選擇國內旅遊，也因此衍生不少討論，一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，他經常聽到有人嫌「台灣旅遊很爛」，讓他疑惑真的有這麼差嗎，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在「爆廢公社公開版」說，他經常聽人嫌台灣旅遊很爛，像是全台夜市、老街販賣的商品都差不多，裝置藝術的設計與美感也不如國外，讓他好奇「真的這麼爛嗎？」

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▲許多網友認為，台灣旅遊的住宿費用太貴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

貼文一出立刻引發網友熱議，多數人認為國內旅遊有2大致命點，第一是「夜市跟老街除了南北有差異外，真的就是複製貼上」、「20年前去逛商圈、老街、景點，都覺得新鮮，結果至今都一成不變」、「除了地點不一樣外，差不多都是章魚燒、QQ球、骰子牛、夜市牛排、雞排，完全沒有新鮮感」。

另外也有許多人說「住宿真的太貴，不但貴，節假日還訂不到」、「拿台灣同等星級或同等級住宿價格去比較一下韓日，只能感嘆台灣業者很敢開價」、「除住宿貴以外，其他沒意見」、「我覺得住宿費用若便宜一點，出遊人潮應該會更多」、「日本住宿算貴了，台灣竟然還可以更貴」。

但也有人認為，台灣觀光不差，「不覺得爛啊，我覺得台灣很美，很多沒去過的地方更美」、「說台灣難玩的人，大部分沒去國外吃土過，對留學生、華僑還有外國人來說，台灣可是玩不完的天堂」、「自己不會玩，只會逛夜市，當然覺得台灣爛，明明還有很多好玩」。

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