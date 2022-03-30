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爸離婚媽病逝⋯她經「一連串打擊」變自卑沈默　如今發願長大助人

▲▼芥菜種會期盼大眾一起成為「認養人」幫助弱勢家庭孩子。（圖／芥菜種會）

▲芥菜種會期盼大眾一起成為「認養人」幫助弱勢家庭孩子。（圖／芥菜種會）

記者林育綾／綜合報導

基督教芥菜種會關懷照顧4000多位弱勢兒少，目前缺少上百位認養人。其中一名個案小潔，經歷父母離異、母親肝硬化去世，祖父母也相繼辭世，轉由生意失敗背負龐大債務的父親照顧，一連串打擊讓得她變得自卑又沉默寡言；納入個案協助後，從不願開口說話，到現在願意多說幾句並參與活動，逐漸變開朗，還希望長大後也能幫助他人。

芥菜種會提到，目前受助的弱勢兒少，以南部、東部地區佔多數，其中12歲以下孩童佔5成，所有孩子都是出自單親、隔代教養或是經濟困難的家庭，平均有7成家庭每月收入不到2萬5千元，按照政府公告每人每月最低生活費13,288元，受助孩童的家庭處境十分艱困。

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透過兒童認養計畫，芥菜種會幫助超過4600名弱勢家庭的孩子得到經濟補助、關懷訪視、課業/升學就業輔導等協助。然而近來有不少認養人因工作或經濟等因素停止認養，據統計，目前缺少上百位認養人，為了讓愛延續不中斷，期盼社會大眾能一起成為認養人，幫助弱勢孩童爭取更豐盛的未來。

▲▼芥菜種會期盼大眾一起成為「認養人」幫助弱勢家庭孩子。（圖／芥菜種會）

▲芥菜種會期盼大眾一起成為「認養人」幫助弱勢家庭孩子。（圖／芥菜種會）

其中受到芥菜種會照顧的小潔，經歷了父母離異，母親肝硬化去世，起初由年邁祖父母照顧，後來祖父母也辭世，轉由生意失敗背負龐大債務的父親照顧，這一連串的打擊，讓她變得自卑又沉默寡言，不喜歡與別人接觸。

經過芥菜種會社工將她納入認養個案後，透過合作教會關懷家庭並進一步協助申請助學金、生活扶助金等，在過程中，小潔從不願開口說話，到現在能多說幾句，甚至參與活動，個性漸漸變得開朗，她也說，希望長大後也能幫助他人。

芥菜種會社區發展處處長李士青表示，貧童照顧服務是以「家庭為核心、社區為基礎」的概念，結合捐款人的力量提供經濟補助、保障其就學受教的機會，讓孩子穩定生活、穩定就學；同時透過全台逾750間合作教會建立即時性、易接近的服務網絡提供家庭關懷支持，盼望透過教育的養成，使其能自立脫貧終止貧窮循環。

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