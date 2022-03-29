快訊／俄羅斯首席談判代表：不反對「烏克蘭加入歐盟」

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯首席代表向俄媒《衛星通訊社》表示，如果烏克蘭加入歐盟，莫斯科不反對，同時也承諾減少對基輔、切爾尼戈夫周邊的軍事活動。

俄方首席談判代表梅津斯基表示，俄羅斯收到了烏克蘭的書面提議，確認其保持中立和無核地位的意願，包括放棄生產和部署所有類型的大規模殺傷性武器。

烏方則提出條件表示，烏克蘭不會加入外國軍隊的聯盟或駐紮基地，但會以類似於北約集體防禦條款「第 5 條」的條款保證其安全，將以色列和北約成員國加拿大、波蘭和土耳其確認為可以幫助提供此類保證的國家。