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飛彈直接灌爆！烏克蘭政府大樓「恐怖巨洞」畫面曝　至少2死

▲▼ 烏克蘭南部尼古拉耶夫（Mykolayiv）一棟政府大樓被俄軍導彈擊中。（圖／翻攝自Telegram）

▲烏克蘭南部尼古拉耶夫（Mykolayiv）一棟政府大樓被俄軍飛彈擊中。（圖／翻攝自Telegram）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭南部尼古拉耶夫（Mykolayiv）州長維塔利金（Vitaliy Kim）29日在Telegram上發文稱，當地主要的政府大樓遭到飛彈轟炸，並附上令人驚駭的現場照，建築物似乎直接被貫穿，中間轟出一個大洞。法新社報導，已有2具遺體被從瓦礫堆中拉出來。另一名烏克蘭記者則表示，據稱有8人受困廢墟下。

根據BBC等外媒報導，維塔利金發文表示，烏克蘭南部港市尼古拉耶夫29日上午一棟主要的政府大樓遭到俄軍飛彈直接擊中，大多數人「奇蹟般地」逃脫了，但有幾名士兵和平民至今下落不明。據悉，尼古拉耶夫數周以來已持續遭受俄軍攻擊。

法新社報導稱，現場記者目睹2具遺體已從瓦礫殘骸中被拉了出來，確認了至少2死的慘劇。烏克蘭當局更新搜救進度指出，目前已順利救出17人，但仍有部分人員下落不明，其中大多數是平民。烏克蘭籍記者Oleh Novikov在推特上發文表示，據稱仍有8人被埋在廢墟下。

不過，維塔利金也透露了另一個較正面的消息，政府大樓被轟炸可能同時意味著，俄軍已經「放棄占領」尼古拉耶夫的企圖，因為如果他們要控制當地，就需要這些政府辦公室。

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