捐精沒跟老婆講！他自爆「靠播種爽賺」　愛妻崩潰：你背叛我

▲外國一名男網友透過捐精賺外快，卻讓夫妻大吵一架。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

一名外國網友多次捐精賺外快，結婚後手頭吃緊，也一度「重操舊業」挺過經濟難關，卻始終沒有向妻子提過這件事，直到與友人聊天意外說出實情，才讓一切曝光。太太非常震驚，痛罵此舉形同「背叛」，夫妻倆大吵一架。但是，他無法理解哪裡做錯了，因此在網路論壇Reddit上發文求助。

原po表示，他上大學後開始捐精，「主要是為了賺一些零用錢」，同時幫助想要孩子、卻有生育障礙的人們。他在大四那年與妻子相識後就不再這麼做，而夫妻倆如今已經結婚6年，「我們有了自己的孩子，一切都很好。」

原po表示，他婚後捐精也沒有告訴老婆，只是因為「這沒什麼大不了的，而且那筆錢也不多，大約只有150元美金」，所以自己很快就淡忘一切，未料與朋友偶然提起，「老婆看起來竟比我想像的更震驚。」

老婆事後坦言，只要想到老公在外竟然還有其他親生骨肉，就覺得非常難過。但原po卻說，「我才沒有自己不知道的孩子，我的孩子都是跟她生的。」他看見妻子傷心的模樣，忍不住發文，「也許我當時應該告訴她的？我現在覺得自己像個大混蛋。」

大多數網友都站在老婆那一邊，「你真的那麼天真嗎？」、「你在認識老婆前捐精，當然不算背叛。但結婚後至少應該跟她討論一下。」但也有人力挺原po，「我不懂，女人在男人捐精這件事上，為什麼能有發言權？」

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