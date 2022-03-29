普丁反擊了？油國大咖「撂1句話」救俄羅斯石油：誰能取代

▲俄羅斯原油遭制裁，引發油價飆漲。（示意圖／達志影像）

實習記者廖翊慈／綜合報導

俄烏戰爭引發各國對俄羅斯發動經濟制裁，美國全面禁運俄羅斯能源，歐洲國家也打算降低對俄國石油及天然氣的依賴，全球原油因少了俄羅斯的供應量後，出現了難以彌補的缺口。阿拉伯聯合大公國能源部長蘇海爾（Suhail al-Mazrouei）就喊話表示，俄羅斯永遠是OPEC+的一份子，政治不應抹煞該組織管理能源市場的努力。

根據CNBC報導，身為前石油輸出國組織主席，及現任阿拉伯聯合大公國能源部長的蘇海爾表示，因各國的制裁，導致國際油價不斷飆漲，「我知道大家擔心若繼續進口俄羅斯能源，可能代表著提供普丁侵略烏克蘭的資金，但目前油價趨勢很不樂觀。」

蘇海爾認，為經濟制裁是不符合現狀的，「OPEC+佔全球石油供應的 40% 左右，而俄羅斯又在這之中扮演極其重要的供應商」，他表示，短期內不可能有國家像俄羅斯一樣，有豐富的能源可以提供全球，「今天誰能取代俄羅斯？我實在是想不出有哪一個國家，可以在一年、兩年、三年、四年，甚至十年之內，能有1000萬桶的產量，這不現實。」

報導指出，蘇海爾並不反對俄羅斯石油出口，他認為這個能源市場不能沒有俄羅斯，「俄羅斯始終是OPEC+（OPEC成員國與達成協議的非成員國）的一份子，我們都需要尊重他們，我理解那些經濟制裁的目標，但並非只能靠限制俄羅斯原油出口來做到這點，除非你想看到市場價格不斷攀升。」

文末提及，針對目前市場狀況，七大工業國組織已有在擬定新策略，但蘇海爾還是呼籲，「沒有國家能夠與俄羅斯的產能媲美，政治不應該是破壞我們管理能源市場努力的因素。」據悉，布倫特原油價格近期回跌，每桶價格落在108美元左右，曾於烏俄戰爭爆發時，飆漲至每桶140美元。