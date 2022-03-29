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摸門把、穿內褲、喝茶就中毒！普丁暗殺來真的　烏國總統參選遭毀容

▲▼俄羅斯寡頭、億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）。（圖／路透）

▲俄羅斯寡頭、億萬富豪阿布拉莫維奇。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

先前曾傳出俄羅斯寡頭兼億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）於3月初前往烏克蘭基輔出席停戰談判時，與另2名烏克蘭代表出現眼睛紅腫、流淚、疼痛、手與臉部脫皮、數小時失明等症狀，外界推測遭到下毒。儘管美國某官員分析，這些症狀是環境因素所導致，但外界卻還是半信半疑。

根據《衛報》，其實早從列寧於1921年在莫斯科建立「X實驗室」以後，回顧過去俄羅斯100年的歷史，直到現今總統普丁執政，俄羅斯、烏克蘭政壇上皆不斷出現有政治人物、反對派領袖慘遭毒殺的意外，包括普丁死對頭、反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）於2020年搭乘國內航班時中毒昏倒。

報導指出，阿布拉莫維奇是俄羅斯境內相當知名的人物，從最初的敘述來看，他與另外2人在基輔談判會議後儼然成為投毒目標，出現脫皮、眼睛過敏疼痛等症狀，儘管3人在經過治療後陸續恢復健康，不過礙於3人實在太忙而始終無法向德國毒理學家提供樣本化驗，3人的「中毒真相」恐怕將成為俄羅斯之謎，永遠無法讓世人所知。

▲▼克里姆林宮在過去疑似針對政敵、間諜犯下多起毒殺案。（圖／路透社）

▲克里姆林宮在過去疑似針對政敵、間諜犯下多起毒殺案。（圖／路透社）

雖然無法知悉阿布拉莫維奇等人是否確實因遭下毒而出現上述症狀，但自從列寧於1921年在莫斯科建立「X實驗室」後，追溯100年的俄國政治史，可以發現其實克里姆林宮在這方面，已經有相當足夠的證據來證實投毒是合理的推測。

現任俄國總統普丁所代表的政權被視為多起毒害事件的幕後主使，包括使用神經毒劑諾維喬克（novichok）。其中，俄羅斯聯邦安全局（FSB）被指控曾試圖毒殺反對派領袖納瓦尼，納瓦尼曾於2020年8月搭乘國內航班時因內褲被頭毒而昏厥，直到前往德國接受治療後才得以倖存。

2018年3月，俄羅斯聯邦軍隊總參謀部情報總局（格魯烏，GRU）的2名特工前往英國威爾特郡索爾茲伯里（Salisbury），他們將神經毒劑諾維喬克裝在偽裝的香水瓶內，噴灑在為英國當間諜的前俄羅斯聯邦軍上校斯克里帕爾（Sergei Skripal）住家的門把，之後斯克里帕爾的女兒來訪。

在經過數個小時，斯克里帕爾與女兒兩人被發現倒臥在市中心公園長椅，口吐白沫、意識模糊，幸好毒物使用劑量不大，兩人經過及時治療以後幸運存活。

▲▼來自俄國的英國間諜斯克里帕爾與其女兒慘遭俄國派遣特工噴灑毒物，倒臥公園長椅。（圖／達志影像／美聯社）

▲來自俄國的英國間諜斯克里帕爾與其女兒慘遭俄國派遣特工噴灑毒物，倒臥公園長椅。（圖／達志影像／美聯社）

而俄羅斯前特工利特維年科（Alexander Litvinenko）曾於2006年喝下一杯被注射釙（PO）的毒茶，最後戲劇性地緩慢死亡。

不過殺人致命也並非俄羅斯當局的單純目標。英國工黨議員布萊恩特（Chris Bryant）透露，2009年他前往俄羅斯正式訪問時，曾因食物中毒而病倒，當時他還只是一名初階的外交部長，「這是聯邦安全局（FSB）針對難搞的訪客發放的標準刺激物。」

另外，烏克蘭前總統尤申科（Viktor Yushchenko）在與親俄候選人亞努柯維奇（Viktor Yanukovych）競選總統時竟然患病、臉部迅速毀容變形，當時才年僅50歲。專家研判，這是戴奧辛（二噁英）毒的結果。

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