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密集恐懼症發作！這國家3天逮捕上千人塞進監獄　宣布進入緊急狀態

▲▼薩爾瓦多爆發幫派殺戮，當局緊急逮捕千人，塞爆監獄。（圖／路透）

▲薩爾瓦多爆發幫派殺戮，當局緊急逮捕上千人，塞爆監獄。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

一整排密密麻麻的肉色皮膚，數百名半裸男子近距離「貼緊緊」的畫面，不禁令人密集恐懼症發作。中美洲國家薩爾瓦多黑幫問題猖獗，自25日以來爆發87起凶殺案，全國進入緊急狀態，軍警大量掃蕩黑幫據點，並逮捕了1400多名幫派份子，導致監獄囚犯激增，總統布格磊（Nayib Bukele）宣布將加倍嚴格管理。

▲▼薩爾瓦多爆發幫派殺戮，當局緊急逮捕千人，塞爆監獄。（圖／路透）

綜合美聯社、德國之聲報導，薩爾瓦多自25日起連續3天內就發生87起凶殺案，相比之下整個2月份僅79起凶殺案。立法議會27日批准為期30天的全國緊急狀態命令，限制集會自由，允許在沒有逮捕令的情況下執法，必要時可延長實施。當局將這波死亡浪潮歸咎於幫派殺戮，並表示軍警已在28日掃蕩首都聖薩爾瓦多附近的黑幫據點，迄今逮捕了1400多人。

▲▼薩爾瓦多爆發幫派殺戮，當局緊急逮捕千人，塞爆監獄。（圖／路透）

總統布格磊嚴正警告，被捕者不會被釋放，而且不會靠著削減學校預算來「餵飽」這些恐怖分子，即使監獄突然暴增一大批受刑人，伙食仍是按照原本的量來配給，「如果國際社會擔心他們的『小天使』，應該自己送食物給他們。」他下令將被捕幫派分子的監獄伙食縮減到每日2餐，且緊急狀態下軍方可進入獄中強力執法。

據報導，薩爾瓦多的監獄原本就關押超過1萬6000名幫派份子，他們在獄中仍會成群結黨，即使坐牢仍是每天打打殺殺、爭奪權力，連獄警都未必敢真正執法阻撓。55歲首都居民Juana Sánchez表示，政府把黑幫關進牢中，養肥他們，這些人出獄後再繼續「獵捕」平民，繼續搶錢殺人。

▲▼薩爾瓦多爆發幫派殺戮，當局緊急逮捕千人，塞爆監獄。（圖／路透）

布格磊近日宣布對監獄進行全天候的封鎖監管，幫派份子不能到院子放風，囚犯被脫到只剩下內褲，床墊全數沒收。布格磊還發布了一段影片，其中獄警拿著警棍粗暴地要求囚犯跑步、走路，把雙手固定在脖子或背後走下樓梯，一名被銬囚犯從樓梯滾下來，立刻被強迫站起來繼續跑步。

▲▼薩爾瓦多爆發幫派殺戮，當局緊急逮捕千人，塞爆監獄。（圖／路透）

不過，反對派認為，現在黑幫猖獗的問題過去那些保護罪犯的人疏忽之下造成的，暗指布格磊一系列強硬措施只是亡羊補牢。美國2021年12月一份報告指出，布格磊和黑幫頭目透過秘密談判達成停火協議，政府還透過金錢上的好處與給予幫派囚犯特權換取地方勢力的支持。布格磊強烈否認這些指控。

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