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烏軍捷報　澤倫斯基：俄軍被打到「撤出基輔」

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）聲稱基輔周邊的俄軍已經被擊退。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於29日發表談話時提到，烏克蘭政府軍正在逐步奪回首都基輔周邊的領土，並擊退俄羅斯軍隊。他還宣布，俄軍被趕出基輔西北近郊伊爾平市（Irpin），撤出基輔，但談論基輔地區的安全問題仍言之過早，因為戰鬥仍在持續。

根據《衛報》等外媒報導，澤倫斯基29日表示，「我方的防衛者正在向基輔地區推進，重新取得對烏克蘭領土的控制。」他同時宣布了振奮的消息，伊爾平市已經「解放」（liberated）了，俄軍占領者被趕出了伊爾平，撤出基輔，但現在談論基輔的安全問題仍言之過早，「戰鬥仍在繼續。」

▲▼俄軍坦克的Z字符號。（圖／路透）

▲標有Z字符號的俄軍坦克。（圖／路透）

澤倫斯基說，儘管烏軍取得進展，但俄羅斯軍隊仍重控制著基輔的北方，並將繼續發動攻勢，包含切爾尼戈夫（Chernihiv）、蘇梅（Sumy）、哈爾科夫（Kharkiv）等北部城市，烏東頓巴斯地區，以及烏克蘭南部的局勢仍然緊張，情況艱困。

▲▼ 烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）遭受俄軍猛烈轟炸。（圖／路透）

▲衛星影像顯示，烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）遭俄軍猛烈轟炸。（圖／路透）

澤倫斯基表示，截至今日，已知有143名兒童死亡，馬力波仍處於被圍困的狀態，「俄軍今天不允許組織任何人道主義走廊，他們不允許保持『靜默』（silence，即暫時停火）。」他隨後表示，自己已經和英國首相強生（Boris Johnson）取得共識，英國將進一步支持烏克蘭國防並加強制裁俄國，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也支持對俄羅斯採取更強烈的應對措施。

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