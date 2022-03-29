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婆婆闖主臥洗澡！人夫護航「是我們的習慣」　竟是親子關係配偶化

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP視覺中國）

▲婆婆堅持在主臥室洗澡。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

家裡明明就有好幾間浴室可以使用，婆婆偏偏要闖進主臥室洗澡，而原因竟只在於這是母子倆長久以來的習慣。作家H日前在節目上分享心理學名詞「親子關係配偶化」，指夫妻有其中一方過世，爸爸或媽媽就獨自帶著孩子長大，結果將孩子當成自己的配偶來看待。

節目《新聞挖挖哇》日前討論到獨子相關議題，作家H便分享了「婆婆堅持在主臥洗澡，人妻好崩潰」的案例。喪偶的婆婆總會跑去兒子房間的浴室內洗澡，只是想不到，兒子結婚後，人妻都已住進婆家，婆婆卻依舊堅持在主臥室洗澡。

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事實上，婆家的浴室有很多間，但婆婆還是一定要在主臥室的浴室洗，老公對此則表明，是因為到主臥室洗澡就只會濕一間浴室。不過令人不解的是，主臥室的浴室沒有窗戶，也不通風，在那間浴室洗澡反而讓室內很潮濕，所以人妻認為這樣的說法根本不合理。

不過，身為獨子的人夫只告訴太太，反正那是「我跟媽媽的習慣」，在婚前就是如此，不會因為誰而改變。

▲▼洗澡,浴室,淋浴,蓮蓬頭。（圖／記者劉維榛攝）

▲婆家浴室明明就有很多間。（示意圖／記者劉維榛攝）

作家H就提到，現在社會學、心理學上有個名詞是「親子關係配偶化」，指夫妻有其中一方過世，爸爸或媽媽獨自帶著孩子長大，兩人因為界線模糊，會不知道究竟是把小孩當成配偶或真正的小孩子照顧，兩人可能會一起洗澡、互相餵吃飯，關係相當親密。

在沒有女友、老婆這類「第三者」介入之前，孩子和爸爸或媽媽可能會有些不為人知的祕密，但是像上述案例，媳婦一住進來，事情就會被揭穿，型態也會有些許變動，甚至還可能會出現婆媳問題。

根據了解，親子關係配偶化（Spousification）最早是由Sroufe & Ward所提出，不單會發生在異性之間，母女、父子也可能出現這類情況。父母可能會因為失去另一半，將情感寄託於子女身上，過度尋求孩子的關注或回應，親子間也就出現類似於伴侶的情感關係。

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關鍵字：

新聞挖挖哇作家H親子關係配偶化

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