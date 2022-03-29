苗栗「截肢女孩」坎坷身世曝光　朋友看不下去幫爆料

▲男友（右）成為小熙（左）工傷後生活的重要支柱。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

小熙在醫院跟義肢中心度過漫長的3個月。她練習站立、抬腿，習慣裝上義肢。右小腿截面的神經很敏感，第一次原地踏步她痛到哭出來；之後每踏一步的痛，她形容「就像手肘被用力撞擊。」她一向獨立，但現在跌倒了連站起來都要人抱，她每天哭，逼自己咬牙練習。有時她會想起男友在事發那天說的話：「沒有人會因為截肢而不完整，裝上義肢復健，還是完整的妳，只要妳試著讓自己變好，我有什麼理由放棄？」

「很不可思議吧？他沒有跑掉。」小熙不可置信地說。她跟媽媽關係其實不好，求學階段常被打，「等我被打習慣了，她就摔我最喜歡的東西，手機、電腦⋯或是我養的老鼠。」她爸爸另有家庭，媽媽會生下她，是因為爸爸想要個兒子，同母異父的姊姊曾目睹她差點被丟到垃圾桶，「我一直像是多餘的，不應該出聲。要說他們愛我？我覺得沒有，還是是我感覺不太到？」

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職災發生後，雇主為她付醫藥費、看護費跟36萬元的義肢費用，但不願給付更高額的賠償，「他們說再賠10萬元，妳回來上班，我保障妳到65歲。」小熙目前還在職災後休養期，有法定全薪公傷病假，期滿後她並不想回去工作，事發後雇主對她態度不友善，該工作環境也帶給她陰影。

她過去不曾為自己爭取過任何東西，即使在學校被霸凌，也始終安靜。但這次她無法沉默，「他們說給了5、60萬元，已經付了這麼多，但比起一隻腳…這樣算多嗎？」採訪過程中，小熙難得語氣激動。今年2月14日，她朋友將生安負責人稱「截肢而已不嚴重啦」、拒絕向小熙進一步賠償的說法上傳爆料公社，引發大量網友分享、受到媒體跟縣議員關注。2月底，她反覆接受媒體採訪，只要有人願意幫她，就約在家樓下的管理室碰面。

▲苗栗縣議員曾玟學（圖）將監督苗栗縣政府對小熙的後續協助。

苗栗縣議員曾玟學是最早為小熙發聲的人之一。他認為這案子反映傳統製造業工廠長久以來的職安問題，「勞工不一定有所選擇，工作薪水很低，但如果不做的話，未必能找到其他工作。我們看到很多案例，就算公司發生過其他工安問題，（勞工）因為受迫於生活，沒辦法對抗公司，承擔失去這份工作的風險。」

不僅職災有黑數，面對複雜的勞動法規，勞工根本無法保障自己的權利。曾玟學指出，生安之前在媒體上聲稱已經支付的5、60萬元賠償，本來就在《勞基法》規範的補償範圍，「他們本來就要支付醫藥費、看護費跟義肢費用，加上小熙還是他們的員工，休養期間，雇主還是必須付每月薪資。」

人生驟變 生活受重創

雖然小熙能依法申請職災40多萬元的失能給付，但失去一隻腳不只意味著勞動力喪失。她無法騎機車，吃飯只能叫外送，回診、採買生活用品都得麻煩男友接送。以前她很喜歡躺在床上，用雙腳夾住窩在床尾的貓，但這點小事，截肢後也做不到了，「右腳碰不到，空空的，連底都摸不到。」她暴躁、沮喪、情緒起起伏伏，醫師診斷她罹患創傷後壓力症候群。

小熙的案子若提告，能獲得多少賠償？由職災受害者組成的「工殤協會」，會員包括各式各樣的受傷者，賀光卍說：「會來協會求助的對象偏弱勢，沒有強大的律師或輿論幫忙，依我們的經驗，小腿截肢大概只能獲賠2、300萬元，雙腿3、400萬元，雙手300萬到500萬元，全殘大概800萬元。」這些冷酷數字，是含勞保、《勞基法》及民事賠償的總金額。

▲李麗娟（左）與先生皆是職災受害者。

失去一隻小腿，到底失去了什麼？該獲得多少補償才合理？沒人算得出來。但賀光卍介紹了失去手腕關節的李麗娟讓我們採訪。47歲的李麗娟18受傷，當時她才高三，半工半讀，剛到一間塑膠射出工廠上班，「我做3個月就中了。」她當時並不知道塑膠射出工廠非常危險，那些年路上見到少一隻手指的人，不少都是在塑膠射出工廠出事。

她的手腕關節碎了，幸而在醫師努力搶救下不必截肢，手腕植入鐵片支撐，但診斷證明寫著「腕關節永久喪失」，手掌從此呈現彎曲的握拳狀態。

老闆只賠8萬元。她從中部搬到林口親戚家，在長庚醫院努力復健，「一般人一個禮拜去3次已經很厲害，我去5次，而且是早上、下午各1次，這樣過了2年。2年後我的手指可以伸直了。」

但手腕永遠無法轉動，外觀也異常，「就是少了腕關節，所以這幾十年我全年穿長袖，不管多熱，會自卑啊。」幸而她到榮總上身障者職訓課程，不久找到工作，也在那裡認識同樣遭遇職災、一隻手被截肢的先生，二人相互扶持至今。

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