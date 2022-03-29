　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

苗栗「截肢女孩」坎坷身世曝光　朋友看不下去幫爆料

男友（右）成為小熙（左）工傷後生活的重要支柱。

▲男友（右）成為小熙（左）工傷後生活的重要支柱。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

小熙在醫院跟義肢中心度過漫長的3個月。她練習站立、抬腿，習慣裝上義肢。右小腿截面的神經很敏感，第一次原地踏步她痛到哭出來；之後每踏一步的痛，她形容「就像手肘被用力撞擊。」她一向獨立，但現在跌倒了連站起來都要人抱，她每天哭，逼自己咬牙練習。有時她會想起男友在事發那天說的話：「沒有人會因為截肢而不完整，裝上義肢復健，還是完整的妳，只要妳試著讓自己變好，我有什麼理由放棄？」

「很不可思議吧？他沒有跑掉。」小熙不可置信地說。她跟媽媽關係其實不好，求學階段常被打，「等我被打習慣了，她就摔我最喜歡的東西，手機、電腦⋯或是我養的老鼠。」她爸爸另有家庭，媽媽會生下她，是因為爸爸想要個兒子，同母異父的姊姊曾目睹她差點被丟到垃圾桶，「我一直像是多餘的，不應該出聲。要說他們愛我？我覺得沒有，還是是我感覺不太到？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

職災發生後，雇主為她付醫藥費、看護費跟36萬元的義肢費用，但不願給付更高額的賠償，「他們說再賠10萬元，妳回來上班，我保障妳到65歲。」小熙目前還在職災後休養期，有法定全薪公傷病假，期滿後她並不想回去工作，事發後雇主對她態度不友善，該工作環境也帶給她陰影。

她過去不曾為自己爭取過任何東西，即使在學校被霸凌，也始終安靜。但這次她無法沉默，「他們說給了5、60萬元，已經付了這麼多，但比起一隻腳…這樣算多嗎？」採訪過程中，小熙難得語氣激動。今年2月14日，她朋友將生安負責人稱「截肢而已不嚴重啦」、拒絕向小熙進一步賠償的說法上傳爆料公社，引發大量網友分享、受到媒體跟縣議員關注。2月底，她反覆接受媒體採訪，只要有人願意幫她，就約在家樓下的管理室碰面。

苗栗縣議員曾玟學（圖）將監督苗栗縣政府對小熙的後續協助。

▲苗栗縣議員曾玟學（圖）將監督苗栗縣政府對小熙的後續協助。

苗栗縣議員曾玟學是最早為小熙發聲的人之一。他認為這案子反映傳統製造業工廠長久以來的職安問題，「勞工不一定有所選擇，工作薪水很低，但如果不做的話，未必能找到其他工作。我們看到很多案例，就算公司發生過其他工安問題，（勞工）因為受迫於生活，沒辦法對抗公司，承擔失去這份工作的風險。」

不僅職災有黑數，面對複雜的勞動法規，勞工根本無法保障自己的權利。曾玟學指出，生安之前在媒體上聲稱已經支付的5、60萬元賠償，本來就在《勞基法》規範的補償範圍，「他們本來就要支付醫藥費、看護費跟義肢費用，加上小熙還是他們的員工，休養期間，雇主還是必須付每月薪資。」

人生驟變　生活受重創

雖然小熙能依法申請職災40多萬元的失能給付，但失去一隻腳不只意味著勞動力喪失。她無法騎機車，吃飯只能叫外送，回診、採買生活用品都得麻煩男友接送。以前她很喜歡躺在床上，用雙腳夾住窩在床尾的貓，但這點小事，截肢後也做不到了，「右腳碰不到，空空的，連底都摸不到。」她暴躁、沮喪、情緒起起伏伏，醫師診斷她罹患創傷後壓力症候群。

小熙的案子若提告，能獲得多少賠償？由職災受害者組成的「工殤協會」，會員包括各式各樣的受傷者，賀光卍說：「會來協會求助的對象偏弱勢，沒有強大的律師或輿論幫忙，依我們的經驗，小腿截肢大概只能獲賠2、300萬元，雙腿3、400萬元，雙手300萬到500萬元，全殘大概800萬元。」這些冷酷數字，是含勞保、《勞基法》及民事賠償的總金額。

李麗娟（左）與先生皆是職災受害者。（李麗娟提供）

▲李麗娟（左）與先生皆是職災受害者。

失去一隻小腿，到底失去了什麼？該獲得多少補償才合理？沒人算得出來。但賀光卍介紹了失去手腕關節的李麗娟讓我們採訪。47歲的李麗娟18受傷，當時她才高三，半工半讀，剛到一間塑膠射出工廠上班，「我做3個月就中了。」她當時並不知道塑膠射出工廠非常危險，那些年路上見到少一隻手指的人，不少都是在塑膠射出工廠出事。

她的手腕關節碎了，幸而在醫師努力搶救下不必截肢，手腕植入鐵片支撐，但診斷證明寫著「腕關節永久喪失」，手掌從此呈現彎曲的握拳狀態。

老闆只賠8萬元。她從中部搬到林口親戚家，在長庚醫院努力復健，「一般人一個禮拜去3次已經很厲害，我去5次，而且是早上、下午各1次，這樣過了2年。2年後我的手指可以伸直了。」

但手腕永遠無法轉動，外觀也異常，「就是少了腕關節，所以這幾十年我全年穿長袖，不管多熱，會自卑啊。」幸而她到榮總上身障者職訓課程，不久找到工作，也在那裡認識同樣遭遇職災、一隻手被截肢的先生，二人相互扶持至今。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員﹔再給自己一次機會

自殺諮詢專線：1925（24小時）
生命線：1995
張老師專線：1980

更多鏡週刊報導
【鏡相人間】血染青春　苗栗女工截肢事件
【截肢女工4】右腳踝的重要刺青沒了　絕望的她這樣替自己打氣
【截肢女工1】工廠內一再受傷　最後她連唯一有自信的部位也失去

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
何妤玟1句話「小S當場臭臉」！　怒嗆：難怪妳會離婚
績優幼兒園遭廢止！183幼童待安置...老師抱一起痛哭
LIVE／黑卡超哥激凸牽爆乳高材生奔飯店　當天才發親子出遊片
「老婆和人開房間可以，被開玩笑不行」　他揭威爾史密斯打人原因
立委評鑑結果出爐！　3立委列「待觀察名單」
朋友起鬨「跳水慶生」　16歲高中生溺斃淡水河
足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是去放鬆！他曝露營本體「是比賽」　酸笑：才會有人點讚

營運41年「復興號走入歷史」！末班車駛出　台鐵時刻表今起微調

比肉眼可見暗一萬倍！台北天文館捕捉到「台灣」小行星罕見蹤跡

餐飲群聚連爆！醫揭「1個壞習慣」釀禍　基隆小吃店還有潛在感染者

苗栗頭份幼兒園遭廢止　183幼童待安置...家長錯愕老師痛哭

星巴克狂祭買1送1「為啥不降價賣？」　專家曝關鍵原因：賺到了

全聯6折牛小排還有「隱形優惠價」　網友急喊：還不買爆

水餃在第2！看起來不油卻胖爆了　見第1他哭崩：還逼自己吃

幼稚園女兒收到男生巧克力「只給妳」　醋爸2句話怨念爆棚

學測未簽名扣一級分「一罪兩罰」　分科測驗仍將扣一級分

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

網紅露背眼尖粉絲揪大黑痣　醫生驚：抖音救了你一命！

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

不是去放鬆！他曝露營本體「是比賽」　酸笑：才會有人點讚

營運41年「復興號走入歷史」！末班車駛出　台鐵時刻表今起微調

比肉眼可見暗一萬倍！台北天文館捕捉到「台灣」小行星罕見蹤跡

餐飲群聚連爆！醫揭「1個壞習慣」釀禍　基隆小吃店還有潛在感染者

苗栗頭份幼兒園遭廢止　183幼童待安置...家長錯愕老師痛哭

星巴克狂祭買1送1「為啥不降價賣？」　專家曝關鍵原因：賺到了

全聯6折牛小排還有「隱形優惠價」　網友急喊：還不買爆

水餃在第2！看起來不油卻胖爆了　見第1他哭崩：還逼自己吃

幼稚園女兒收到男生巧克力「只給妳」　醋爸2句話怨念爆棚

學測未簽名扣一級分「一罪兩罰」　分科測驗仍將扣一級分

他把北京機場當住家「一待14年」！食物永遠不缺還能領「月薪」

不是去放鬆！他曝露營本體「是比賽」　酸笑：才會有人點讚

營運41年「復興號走入歷史」！末班車駛出　台鐵時刻表今起微調

大地主控飯店集團詐1.1億　又遇假名媛打「她」名號騙走70萬

巴西總統腹部不適住院！　今年1月才因「沒咬爛蝦」腸阻塞2天

克里斯洛克故意開病人玩笑？　友曝「背後委屈實情」：他沒這麼壞

比肉眼可見暗一萬倍！台北天文館捕捉到「台灣」小行星罕見蹤跡

蔡依林曝「產前憂鬱」！為罕病童發聲　全聯就能捐零錢

烏軍捷報　澤倫斯基：俄軍被打到「撤出基輔」

用餐折抵放大1.5倍！五星飯店推五倍券晚鳥優惠　持小黃卡最高75折

生活熱門新聞

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

明又變天！連假這2天雨最多　最低溫時間曝

她家水費暴增到4.2萬　內行曝1後果

紫爆大雨濕冷5天　急寒14°C逼冷氣團

台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！妹子比對完崩潰

律師見威爾史密斯1舉動納悶：愛老婆還怕老婆

顧客「要雞翅買1送1被拒」傻眼　頂呱呱回應了

機台上放「乖乖+衛生棉」　他一看問號

大潭電廠群聚　採檢284人結果出爐

可憐哪！22歲超正AV女優宣布引退

客人深夜來電「家裡有小孩？」　外送妹嚇壞衝宮廟

「雨擴全台」探14℃時間出爐　連假把握這2天

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

蕾菈美臉全毀「腫成豬頭」整型慘樣曝！

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

和碩前副總失蹤！　留40字訊息曝

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

威爾史密斯、克里斯洛克已和好！

明又變天！連假這2天雨最多　最低溫時間曝

威爾史密斯「恐吃牢飯」GG了

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

她家水費暴增到4.2萬　內行曝1後果

《殭屍先生》男星驚傳過世！享壽76歲

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面