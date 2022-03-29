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克里斯洛克也曾對Kobe碎嘴！　老大霸氣反應影片曝光

▲▼ 布萊恩（Kobe Bryant）相關照片 。（圖／達志影像／美聯社）

▲已故NBA傳奇球星Kobe Bryant。　（圖／達志影像／美聯社）

記者周偉承／綜合報導

28日的奧斯卡頒獎典禮出現了歷史性的一刻，也就是威爾史密斯上台賞了克里斯洛克一巴掌，導因於愛妻被開了不適當的玩笑，該瞬間立刻在全球引爆熱烈討論，網路上除了對此展開各種論戰、大量迷因圖誕生外，也有人挖出了克里斯洛克也曾對NBA傳奇球星Kobe碎嘴的影片，而「老大」當時的反應也引起球迷討論。

▲▼ 威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮上，突然上台給了克里斯洛克一巴掌。（圖／路透）

▲克里斯洛克於28日的奧斯卡頒獎典禮上，對威爾史密斯的妻子開了不適當的玩笑，遭威爾史密斯當場搧了一巴掌。　（圖／路透）

在威爾史密斯賞巴掌事件發生後，推特粉專LakeShowYo也馬上跟上時事，上傳了一則影片，內容發生時間正值2010年的NBA總冠軍賽，湖人與賽爾提克的比賽暫停時間時，Kobe Bryant正坐在場邊等候比賽繼續進行，而克里斯洛克剛好就坐在他旁邊。

克里斯洛克當下似乎是想引起Kobe注意，邊笑邊嘴裡不斷對著Kobe唸唸有詞，而老大不愧是老大，視線一直保持在球場上，表情也沒有絲毫變化，完全沒有回應克里斯洛克，讓對方只能有點尷尬地拿起飲料吸了一口。

▲Kobe完全沒有要回應克里斯洛克的意思。

網友們也紛紛開玩笑留言表示，「他連看都沒看他一眼」、「超緊跟時事」、「不愧是黑曼巴」、「威爾是為了Kobe賞巴掌的」、「該死我好想念Kobe」、「克里斯洛克總是那麼煩人」。Kobe在多年後受訪時提到，他根本不記得克里斯洛克說了什麼，甚至根本沒聽到，即使對方就在他耳邊講話。這一片段再次讓人佩服黑曼巴對於比賽的專注度有多麼驚人。

▲▼ 布萊恩（Kobe Bryant）相關照片 。（圖／達志影像／美聯社）

▲Kobe對於比賽的專注度與敬業精神一直被球迷推崇。　（圖／達志影像／美聯社）
 

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